La inesperada confesión de Cande Vetrano tras el escándalo de Andrés Gil con Gimena Accardi: "Mi primer..."

Fue allí cuando el cronista de LAM (América TV) Santiago Riva Roy no se anduvo con rodeos y le consultó abiertamente por el escandalete que involucró a su pareja, frente a lo cual Vetrano respondió sincera admitiendo que fue un mal momento: "Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien", al tiempo que aseguró que en ningún momento se enojó con los medios. "Amor para todos", fue su síntesis sobre la cuestión.

Cabe señalar que si bien respondió cada una de la preguntas que le hicieron, la realidad es a Cande se le vio algo incómoda por la simple razón de que hasta ahora jamás había quedado en el centro de alguna polémica mediática. "Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo", atinó a deslizar frente a todos tras lo cual se retiró de la alfombra roja del evento, acompañada de su amiga, la directora del film.

Sobre el inusitado escándalo que terminó con Gimena Accardi y Nico Vázquez divorciados legalmente a menos de dos meses de anunciada su separación a través de sus redes sociales, vale señalar que las dos partes se encargaron de despegar a Gil de aquel rumor que aseguraron era falso.

Por su parte, Cande Vetrano y Andrés Gil viven un momento más que importante en sus vidas, ya que en noviembre pasado se convirtieron en padres de Pino, el primer hijo de ambos.

Nico Vázquez, Gime Accardi, Andrés Gil y Cande Vetrano

La primera foto de Cande Vetrano y Andrés Gil tras el escándalo con Gimena Accardi y Nico Vázquez

A fines de agosto pasado, Cande Vetrano y Andrés Gil reaparecieron en redes sociales en medio de las especulaciones que los habían vinculado a la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

En las fotos publicadas en Instagram, la pareja se mostró relajada y en familia, compartiendo un momento íntimo junto a su hijo Pino, quien aparece de espaldas mirando los barcos y contenedores. Tanto Cande como Andrés replicaron las imágenes en sus historias, gesto que muchos interpretaron como una manera de dar por terminadas —al menos por ahora— las versiones sobre su vida privada.

Primera foto Cande Vetrano y Andrés Gil en redes tras escándalo

Un día antes de esa publicación, Gil había hablado en Intrusos (América TV), donde negó rotundamente los rumores y expresó su malestar por la exposición mediática que sufrió junto a su familia.