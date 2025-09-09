A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

La inesperada confesión de Cande Vetrano tras el escándalo de Andrés Gil con Gimena Accardi: "Mi primer..."

Por primera vez, la actriz habló públicamente luego de que su pareja Andrés Gil fueron señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. Aquí, qué dijo Cande Vetrano.

9 sept 2025, 09:47
La inesperada confesión de Cande Vetrano tras el escándalo de Andrés Gil con Gimena Accardi: Mi primer...
La inesperada confesión de Cande Vetrano tras el escándalo de Andrés Gil con Gimena Accardi: Mi primer...

La inesperada confesión de Cande Vetrano tras el escándalo de Andrés Gil con Gimena Accardi: "Mi primer..."

Hace un par de semanas cuando Gimena Accardi confesó que su separación de Nico Vázquez tenía que ver una infidelidad suya y no de su pareja, de inmediato las redes sociales relacionaron ese tercero en discordia con su compañero de la obra teatral que protagonizaron hasta unos días atrás, Andrés Gil. Y si bien la actriz lo negó, el rumor ya estaba instalado. Así las cosas, ahora quien salió a hablar no es otra que Cande Vetrano, la mujer y madre del hijo del protagonista de En otras palabras.

Lo cierto es que por estas horas Vetrano se hizo presente en el preestreno de Verano Trippin, dado que no podía fallarle a su amiga Morena Fernández Quinteros, autora y directora del film protagonizado por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum que llegará a todos los cines este 11 de septiembre.

Como era de suponer, todos los medios presentes en el evento fueron a buscar la palabra de la mujer de Andrés Gil para consultarle sobre la polémica en la que quedó envuelto su marido en medio de la sorpresiva separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. Y la actriz no evitó hablar del tema.

"Estoy super bien, estoy contenta", fue la primera respuesta de Cande a pura sonrisa después de haberse mostrado públicamente junto al padre de su hijo en el recital de Lali Espósito.

Embed

Fue allí cuando el cronista de LAM (América TV) Santiago Riva Roy no se anduvo con rodeos y le consultó abiertamente por el escandalete que involucró a su pareja, frente a lo cual Vetrano respondió sincera admitiendo que fue un mal momento: "Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien", al tiempo que aseguró que en ningún momento se enojó con los medios. "Amor para todos", fue su síntesis sobre la cuestión.

Cabe señalar que si bien respondió cada una de la preguntas que le hicieron, la realidad es a Cande se le vio algo incómoda por la simple razón de que hasta ahora jamás había quedado en el centro de alguna polémica mediática. "Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo", atinó a deslizar frente a todos tras lo cual se retiró de la alfombra roja del evento, acompañada de su amiga, la directora del film.

Sobre el inusitado escándalo que terminó con Gimena Accardi y Nico Vázquez divorciados legalmente a menos de dos meses de anunciada su separación a través de sus redes sociales, vale señalar que las dos partes se encargaron de despegar a Gil de aquel rumor que aseguraron era falso.

Por su parte, Cande Vetrano y Andrés Gil viven un momento más que importante en sus vidas, ya que en noviembre pasado se convirtieron en padres de Pino, el primer hijo de ambos.

Nico Vázquez, Gime Accardi, Andrés Gil y Cande Vetrano

La primera foto de Cande Vetrano y Andrés Gil tras el escándalo con Gimena Accardi y Nico Vázquez

A fines de agosto pasado, Cande Vetrano y Andrés Gil reaparecieron en redes sociales en medio de las especulaciones que los habían vinculado a la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

En las fotos publicadas en Instagram, la pareja se mostró relajada y en familia, compartiendo un momento íntimo junto a su hijo Pino, quien aparece de espaldas mirando los barcos y contenedores. Tanto Cande como Andrés replicaron las imágenes en sus historias, gesto que muchos interpretaron como una manera de dar por terminadas —al menos por ahora— las versiones sobre su vida privada.

Primera foto Cande Vetrano y Andrés Gil en redes tras escándalo

Un día antes de esa publicación, Gil había hablado en Intrusos (América TV), donde negó rotundamente los rumores y expresó su malestar por la exposición mediática que sufrió junto a su familia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Cande Vetrano Andrés Gil Gimena Accardi

Lo más visto