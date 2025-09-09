La contundente opinión de Ángel de Brito sobre la explícita postura política de Lali Espósito

Cabe recordar que el enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei comenzó durante la campaña presidencial de 2023, cuando el actual mandatario cuestionó a la cantante por sus dichos sobre la situación del país y la acusó de vivir del Estado. Pero eso no fue todo porque además la llamó "Lali Depósito" durante una entrevista, momento a partir del cual se desató un verdadero enfrentamiento virtual entre ambos en el que la actriz defendió estoicamente su derecho a expresarse, aunque generó una nueva grieta en la sociedad.

Lo cierto es que hasta el día de hoy ese picante ida y vuelta está más vigente que nunca, en el que muchas figuras del espectáculo prefirieron mantenerse en silencio, actitud que justamente fue criticada por Ángel de Brito quien expuso lo sola que quedó Espósito frente a semejante embestida del poder político.

Lali Espósito en Vélez Sarsfield

La picante frase de Lali Espósito con un guiño a su compromiso político

Recientemente Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina (Telefe) al hacer un comentario con picardía que rápidamente se volvió viral. Durante una de las emisiones de la semana pasada del certamen que conduce Nicolás Occhiato, la estrella del pop sorprendió a todos con una frase que hizo referencia a las elecciones en la provincia de Buenos Aires que por ese entonces aún no se habían llevado a cabo.

Mientras compartía la devolución a uno de los participantes, Lali disparó entre risas: "Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después". Claro que sus palabras provocaron la risa inmediata de los demás integrantes del jurado, que no pudieron evitar reaccionar a la ocurrencia de la cantante.

El comentario, que quedó registrado por las cámaras del programa, no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron el fragmento una y otra vez, celebrando la espontaneidad de Lali.

Con su estilo descontracturado y siempre dispuesta a sorprender, la artista volvió a demostrar por qué cada aparición suya en la televisión genera repercusión. En esta oportunidad, bastó una frase para convertirse en tendencia y sumar un capítulo más a los momentos virales de La Voz Argentina.