A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

La contundente opinión de Ángel de Brito sobre la explícita postura política de Lali Espósito

Mientras disfruta de sus vacaciones, Ángel de Brito se refirió a las feroces críticas a Lali Espósito por sus comentarios políticos durante un show y fue tajante.

9 sept 2025, 13:30
Ángel de Brito se refirió a la postura política de Lali Espósito y contundente: Me siguen insultando
Ángel de Brito se refirió a la postura política de Lali Espósito y contundente: Me siguen insultando

Ángel de Brito se refirió a la postura política de Lali Espósito y contundente: "Me siguen insultando"

El domingo pasado Lali Espósito brilló en uno de sus shows en el estadio de Vélez Sarsfield y, fiel a su estilo directo, aprovechó algunas canciones para expresar su postura política, incluyendo sutiles chicanas hacia Javier Milei. Esto provocó fuertes críticas en redes sociales, incluso con comentarios agresivos de algunos detractores hacia la artista, lo que generó que hasta Ángel de Brito desde sus vacaciones en Europa se refiriese al tema.

Lo cierto es que al conductor de LAM (América TV) le consultaron a través de la popular cajita de preguntas de su cuenta de Instagram por su opinión sobre el enfrentamiento de la actriz y cantante con el presidente libertario Javier Milei, y como él tampoco suele utilizar eufemismos dejó bien clara su visión a pesar de lo polémico de sus dichos.

Leé también

Ángel de Brito se encontró con una importante figura en sus vacaciones europeas y mostró a qué recital fueron

Ángel de Brito se encontró con una importante figura en sus vacaciones europeas y mostró a qué recital fueron

"Lali es un torbellino, la observo desde Rincón de Luz, que era un bebé, y ya andaba así por los pasillos del canal. Cuando Milei la atacó sin sentido, con una disparidad de poder enorme, ninguneándola e insultándola me pareció pésimo. Y todos los artistas K se callaron. La dejaron solita todos los colectivos. Yo salté y todavía me siguen insultando", disparó a pura sinceridad el periodista de América TV haciendo saber que en una gran mayoría dejaron sola a Espósito tanto en el ambiente artístico como musical.

IG Ángel de Brito sobre Lali Espósito

Claro que además de defender a la actual jurado de La Voz Argentina (Telefe), De Brito también defendió la libertad de cada uno por sobre todas las cosas. "La libertad se ejerce siempre, sobre todo en los momentos difíciles, no hay que pedir permiso ni explicaciones. Todos debemos opinar y el poder debe respetar, todos odian al que piensa distinto. SE LA TIENEN QUE FUMAR", concluyó contundente.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei comenzó durante la campaña presidencial de 2023, cuando el actual mandatario cuestionó a la cantante por sus dichos sobre la situación del país y la acusó de vivir del Estado. Pero eso no fue todo porque además la llamó "Lali Depósito" durante una entrevista, momento a partir del cual se desató un verdadero enfrentamiento virtual entre ambos en el que la actriz defendió estoicamente su derecho a expresarse, aunque generó una nueva grieta en la sociedad.

Lo cierto es que hasta el día de hoy ese picante ida y vuelta está más vigente que nunca, en el que muchas figuras del espectáculo prefirieron mantenerse en silencio, actitud que justamente fue criticada por Ángel de Brito quien expuso lo sola que quedó Espósito frente a semejante embestida del poder político.

Lali Espósito en Vélez Sarsfield

La picante frase de Lali Espósito con un guiño a su compromiso político

Recientemente Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina (Telefe) al hacer un comentario con picardía que rápidamente se volvió viral. Durante una de las emisiones de la semana pasada del certamen que conduce Nicolás Occhiato, la estrella del pop sorprendió a todos con una frase que hizo referencia a las elecciones en la provincia de Buenos Aires que por ese entonces aún no se habían llevado a cabo.

Mientras compartía la devolución a uno de los participantes, Lali disparó entre risas: "Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después". Claro que sus palabras provocaron la risa inmediata de los demás integrantes del jurado, que no pudieron evitar reaccionar a la ocurrencia de la cantante.

Embed

El comentario, que quedó registrado por las cámaras del programa, no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron el fragmento una y otra vez, celebrando la espontaneidad de Lali.

Con su estilo descontracturado y siempre dispuesta a sorprender, la artista volvió a demostrar por qué cada aparición suya en la televisión genera repercusión. En esta oportunidad, bastó una frase para convertirse en tendencia y sumar un capítulo más a los momentos virales de La Voz Argentina.

Lali Esposito

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito Lali Espósito

Lo más visto