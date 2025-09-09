Fede Bal se filmó haciéndose una colonocospia y tuvo un "viaje lisérgico" por la anestesia

Con casi dos millones de seguidores en la red social, Bal compartió las imágenes y agregó: “Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista”. También destacó al equipo médico que lo acompaña: “Para este estudio necesario y valioso, me pongo en las manos del gran doctor Luis Caro y su centro la Fundación Gedyt, un equipo maravilloso que te acompaña en todo el proceso”.

En su mensaje, además, remarcó la importancia de la prevención: “Recordá que un estudio a tiempo TE SALVA LA VIDA. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente”.

En el video también se lo ve relajado y en tono de broma, charlando con el personal médico e incluso anticipando que tenía un “chimento que va a impactar”. Sin embargo, segundos después, bajo el efecto de la anestesia, comenzó a reírse sin poder contenerse. Luego aclaró: “Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual”.

Por último, agregó con humor sobre la experiencia de grabarse mientras estaba sedado: “El chiste del video era no terminar de contar alguna falsa primicia. Lo que no entiendo es como entró, en mi relato lisérgico, el equipo de Escucho ofertas. Será que los tengo muy metidos en mi corazón”. De esa manera, cerró su publicación con un mensaje que combina la concientización con la espontaneidad que lo caracteriza.

Embed

La firme respuesta de Fede Bal al palito de su ex Sofía Aldrey sobre Evelyn Botto

Tras confirmar su relación con Evelyn Botto, Fede Bal respondió el pasado jueves a los comentarios de su exnovia Sofía Aldrey en el programa Sálvese quien pueda (América TV).

“Yo no hablo de mis ex”, lanzó el hijo de Carmen Barbieri cuando el cronista Rodrigo Bar le recordó que Aldrey había asegurado que la locutora “siempre lo persiguió”.

Con un tono desafiante, Bal repreguntó: “¿Yo alguna vez hablé de mis exnovias?”, y luego intentó detallar cómo nació su vínculo con Evelyn: “Ella ocupaba un lugar en Perros (de la calle) muy divertido. Entonces cuando estaba ella al principio empezamos a jugar, un día fue en pandemia y le dije 'che, Evelyn qué divertida'. 'Sí, es lo más', me dijo”, explicó el actor.

El periodista también le señaló una frase que él mismo había dicho minutos antes: “Recién me dijiste 'a veces cuando yo estaba en pareja teníamos que dejar de hablar (con Evelyn)', quizás era por los celos de una pareja”. A lo que Bal contestó reflexionando sobre los límites de la amistad: “Es raro, ¿o no? Tengo amigas, pocas, y el vínculo de amistad entre hombre y mujer a veces me lo confundo, entonces es como raro estar en pareja y hablar con otras mujeres. En ese momento no hablaba con Evelyn”.

Con estas palabras, Fede Bal buscó bajarle el tono a la polémica, aunque sin dejar de admitir que su relación con Botto se inició en un contexto que podía generar tensiones.