Eva Bargiela y Gianluca Simeone festejaron el tierno baby shower de su hijo Faustino: las fotos

La mesa dulce, por su parte, contó con cookies y muffins en colores claros y una torta de dos pisos decorada con formas de nubes y globos aerostáticos.

Entre los invitados más famosos, se encontraban Sofía “Jujuy” Giménez, Ailén Bechara, Lizardo Ponce, Ana Rosenfeld, Guido Mazzoni y su hijo, además del hermano de Gianluca, Giuliano, y su mamá, Carolina Baldini. La presencia de amigos y familiares cercanos hizo que el festejo fuera aún más emotivo.

babyshower eva bargiela 1

babyshower eva bargiela 2

babyshowe eva bargiela 3

babyshower eva bargiela 4

babyshower eva bargiela 5

La contundente reacción de Eva Bargiela tras las críticas por el moisés de su bebé

En las últimas horas, Eva Bargiela sorprendió a sus seguidores al subir un video donde muestra el moisés que eligió para su hijo Faustino, quien está próximo a llegar. La modelo, que vive con entusiasmo su primer embarazo, decidió compartir este momento especial en sus redes sociales, donde suele mostrar cada detalle de esta nueva etapa.

“Nos llegó algo que estábamos esperando con mucha mucha ansiedad”, expresó la modelo en el clip mientras mostraba cómo montaba el moisés.

Como suele pasar en el mundo virtual, no todos los comentarios fueron amables. En cuestión de minutos, comenzaron a aparecer críticas, y algunos usuarios se expresaron con dureza: "Con un buen cochecito mientras es chiquito no hay necesidad de estás pavadas, en dos meses te metes en el c... el moisés"; "Un canasto de mimbre adaptado a moises, jajajaja"; "Digamos bolucompras o con plata ajena".

En lugar de dejar pasar los comentarios negativos, Eva optó por contestar con respeto y explicar su decisión: “Lo pensé porque no quería andar por la casa con el cochecito que en las ruedas le entran todos los gérmenes de la calle. Pero bueno, es válido que cada uno elija para su casa y su bebé lo que más le guste y le funcione”.

Con esa respuesta, la modelo reafirmó su postura y dejó en claro que cada familia tiene sus propias formas de prepararse para la llegada de un hijo, priorizando lo que consideran mejor para su hogar y su bebé.