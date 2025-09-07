Lissa Vera reveló el episodio más duro que vivió cuando formaba parte de Bandana

"Mis padres se fueron del país con mis hermanos, dejaron la escuela y hubo un montón de consecuencias en mi vida, le quemó la cabeza a mis hermanos”, aseguró.

El relato de Lissa dejó en evidencia el alto costo emocional que puede tener la exposición mediática, especialmente cuando se alcanza la fama a una edad temprana.

Lissa Vera reveló el incómodo momento que vivió con Lowrdez en el reencuentro de Bandana

Lissa Vera, Lowrdez, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a reunirse en una ocasión especial: la avant premiere de Lilo & Stitch.

Durante el evento, Bandana sorprendió al público con una presentación en vivo que formó parte del show previo al estreno, aunque no todo transcurrió sin sobresaltos.

En una entrevista con Puro Show (El Trece), Lissa Vera compartió detalles sobre este reencuentro y habló del tenso momento que vivió con Lowrdez, su amiga de toda la vida, con quien parecería haber tenido un distanciamiento reciente.

“En un momento la miré medio torcido porque perdió el micrófono”, relató. “Vino una nena a sacarse una foto con ella antes de la primera salida, y cuando la miro, la quería matar porque se distrajo y le dio el micrófono a la nena”, reveló Vera. Más adelante, le consultaron por una escena incómoda en la que Lowrdez se fue hacia un extremo del escenario y se alejó de ella.

“Nosotras, que estábamos las dos de negro con sacos intervenidos, teníamos que estar separadas, siempre intercaladas. Y en todo caso, Vir y Valeria iban al medio. Pero cuando salimos, ella (por Lowrdez) se puso justo delante mío. Cuando se dio cuenta, cantó ahí nomás y después se pasó para el otro lado”, detalló.

Aunque el show tuvo algunos momentos de tensión, las cuatro integrantes de Bandana lograron emocionar al público con su presentación. Sin embargo, Lissa Vera no ocultó que existen diferencias internas dentro del grupo.

La cantante dejó entrever que hay conflictos sin resolver en torno a un evento que busca homenajear la historia de la banda pop que marcó a toda una generación.