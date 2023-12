Sol Pérez mostró su nuevo look salvaje con un polémico accesorio y las redes no la perdonaron

En tanto, en las últimas horas Sol hizo lo propio desde sus redes sociales al compartir un jugado look con rulos voluminosos, make up en los tonos del naranja y el bronce a tono con su sensual vestido, al que le agregó un particular accesorio en su rostro que desató todo tipo de comentarios.

Sol Pérez look salvaje

Se trata, ni más ni menos, que de una llamativa joya dorada con dijes colgantes que se usa prendido entre la oreja y la nariz, siguiendo la moda del septum tan popular entre figuras internacionales como Madonna o Angelina Jolie, sólo por mencionar algunas estrella internacionales.

Claro que ni bien posteó el video con su nuevo look desde Instagram, Sol Pérez recibió las más diversas críticas. Comentarios como “Se te quedó un fideo tirabuzón en la nariz”, “El moco más chic del mundo”, “Lo de la nariz parece una sonda” u "¿Otra vez con los looks ridículos?", fueron sólo algunas de las picantes reacciones de los usuarios.

Sol Pérez explicó por qué no aceptó canjes en su casamiento y se diferenció de otras famosas

En medio de su luna de miel en el Caribe a comienzos de diciembre, Sol Pérez se tomó unos minutos para conversar con sus seguidores de Instagram y dio nuevos detalles de su boda con Guido Mazzoni.

La panelista de Cortá por Lozano explicó por qué eligió cubrir todos los gastos de la gran fiesta de casamiento sin ningún tipo de acuerdo con marcas.

“¡De los pocos casamientos de la farándula sin canje!”, comentó una fan de Sol. En ese sentido, la respuesta de la ex chica del clima fue contundente: ni ella ni su pareja querían estar atados a ningún compromiso laboral o comercial.

Sol Pérez

“Fue una decisión tomada desde el principio. Queríamos disfrutar sin cámaras, sin celulares y elegir todo desde el corazón para compartir con la gente que amamos”, indicó.

Por otro lado, Sol también destacó la felicidad que siente por el resultado de la fiesta de bodas. “Le digo a mi marido, mi sueño de pequeña fue tener una boda como la de Sol. ¡Un sueño de lugar!”, le dijo una seguidora.

“Qué hermosa. Yo soñé con mi casamiento desde chiquita también. Lo mejor de todo es el amor que recibís de la gente que te rodea”, sostuvo la influencer.