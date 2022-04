Sol Rinaldi, la nueva novia de Eduardo Salvio: "Me están haciendo quedar como una villana"

image.png

La ex mujer del futbolista describió en sede judicial lo que había sucedido horas antes con su ex pareja. “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”, manifestó la mujer en referencia a Sol Rinaldi, la joven que estaba con el futbolista desde la noche del miércoles.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza”, describió.

En continuado, la víctima del hecho aseguró que Eduardo Salvio "dio marcha atrás y se dio a la fuga”. “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”, concluyó en su declaración frente a la Justicia.

Sol Rinaldi rompió el silencio en LAM

Ángel de Brito pasó al aire en LAM (América Tv) un audio de Sol Rinaldi, la nueva novia de Eduardo Salvio.

"Estudié, soy periodista, no jodo a nadie", exclamó la joven, indignada tras el escándalo.

Embed

"Me gusta comer y punto", añadió, en referencia a la historia que subió, donde Salvio está haciendo un asado en su departamento en Puerto Madero y que habría provocado al reacción de Aravena.

Sol trató de aclarar que ella no tiene intenciones de convertirse en una mediática. "Me están haciendo quedar como una villana, como una botinera, cuando no soy ninguna botinera. Simplemente, estoy saliendo con un jugador de futbol", exclamó la joven en el mensaje que le envió al conductor.

sol-rinaldi.jpg

Finalmente, Yanina Latorre indicó que habló con la novia novia de Salvio y le contó un dato clave. "Él le dijo a ella que estaba separado. Creo que Salvio le metía a Sol y a la su mujeres, le mentía a las dos", sentenció.