Sorpresiva declaración de Pampita sobre su relación con la China Suárez: "Para mí es..."

Pampita en Intrusos - con Vicuña somos una familia ensamblada - captura.jpg

Así, inmediatamente Carolina lo ejemplificó contando: "El domingo yo llegué de Tailandia y uno de mis hijos se quería cortar el pelo... Estaba en la casa del papá y estaba Magnolia, que dijo quiero ir. Le pregunté a Eugenia, dijo que sí y me fui al shopping a cortarle el pelo a mi hijo con Magnolia incluida, porque es la hermana de los chicos".

Fue allí cuando la futura jurado del Bailando 2023 inesperadamente comenzó a hablar de la excelente relación que hoy mantiene con la China Suárez.

"Mil veces me dice 'Querés que venga Beni, querés que venga Beltru' y se los llevo. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca... La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, y si alguno quiere venir a visitar aunque yo no esté, pasa directamente. Somos todos una gran familia ensamblada y hay mucho amor y hay muchas ganas de que todo resulte de esta manera", confió.

Pampita reveló cómo es la actual relación la China Suárez

Claro que fue inevitable la consulta de si la aparición de Roberto García Moritán en su vida tuvo que ver con esa postura integradora. Y una vez más Pampita abrió su corazón explicando que "Ya tenía esa dinamica de familia ensamblada antes de que apareciera Rober. Y él por suerte lo entiende, lo comparte también, se lleva súper bien con su ex mujer -madre sus dos hijos- así que ví que él también tenía la misma dinamica de su lado, [por lo que] no había mucho que aclarar, nos llevamos todos bárbaro".

En ese momento Guido Zaffora le consultó por el reciente video de la China Suárez en un motorhome cantando pícara, pero lejos de molestarse Ardohain respondió con la mayor naturalidad y la tranquilidad de haber superado el tema hablando de lo que hoy significa Eugenia en su vida.

Pampita China Suárez - captura Intrusos.jpg

"Para mí Eugenia es parte de la familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos, así que nunca voy a tener polémica con ella con ningún tema. A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombo, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al cien por cien de lo que la otra persona necesita... está incluida en mi familia... Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación", sentenció con una sonrisa.

En tanto, sobre si la actriz le hizo alguna aclaración en privado sobre el tema, Carolina negó con la cabeza y se limitó a decir que "Hay una cosa de lo que es la fantasía de afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día". Y agregó: "Nosotras nos hablamos muy regularmente, y Benjamín también, y Rober también... Digamos, hay mucha comunicación".

Por último, ante la pregunta de si podrían ser amigas con la China en un futuro, Pampita apeló a la diplomacia una vez más afirmando: "Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos y eso nos puede venir muy bien. Siempre entendemos el rol en el que estamos y tratamos de que ellos estén unidos lo máximo posible".