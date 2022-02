Stefi Roitman aclaró cómo es la relación con su suegra, Marlene Rodríguez: "Me contengo mucho"

Cansada de que se diga que tiene mala onda con su suegra, Stefi aclaró que se lleva muy bien con toda la familia de su marido y que le duele que se diga que no es así.

"Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", aseguró Stefi en una nota con Perros de la calle.

Y se despidió admitiendo que la entristece que digan que tiene mala onda con la familia de su esposo, pero que intenta mantenerse al margen de esas versiones.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", remarcó.

montaner.jpg

Ricardo Montaner se enojó por el escándalo familiar entre su mujer y Stefi Roitman

Ricardo Montaner se enojó mucho al ver que se sigue insistiendo en la mala onda que tendrían su mujer, Marlene Rodríguez Miranda, y su nueva nuera Stefi Roitman.

Tras el casamiento de la actriz argentina con su hijo en enero, comenzó a sembrarse un escándalo familiar: que indica que la madre del músico no quiere nada a la joven.

Todo esto había quedado desmentido, pero ahora que Stefi Roitman volvió al país sola -después de la luna de miel con su marido- los rumores volvieron a circular. “Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí", escribo Stefi al llegar al país y todos pensaron que el mensaje era dedicado a Marlene.

Tras estos posteos que generaron un revuelo Ricardo explotó furioso en sus redes contra Clarín por hacerse eco de los rumores. Desde Miami, donde vive con su familia, citando una nota de ese medio, Ricardo mostró su enojo: “¿Pero ustedes también? Yo pensaba que la tontería y el chisme eran para pasquines", comenzó.

"¿Alimentan la tontería? Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día", concluyó.