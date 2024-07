Survivor Expedición Robinson: quién fue la quinta eliminada del reality conducido por Marley

En el Consejo Tribal, Malvina recibió ocho votos, mientras que Mauro, cuatro. La directora de escuela rural fue la más elegida entre sus compañeros al haber tenido un mal desempeño en los desafíos.

“Voy a extrañar la isla, me acostumbré a ellos y a la dieta, pero voy a dormir más cómoda”, sostuvo la participante antes de irse del certamen. “No pensé que era una experiencia tan extrema, no soy deportista de élite, soy normal”, agregó.

Por último, Malvina reflexionó: “La experiencia en el programa para mí fue fantástica porque me hizo encontrarme con mi persona salvaje, me hizo vivir la vida como una salvaje, durmiendo en el suelo, siendo picada por insectos y en la oscuridad. Fue vivir como un primitivo, realmente fue una experiencia muy buena conectarme con la naturaleza además, que es algo que me encanta”.

Cuándo se grabó Survivor Expedición Robinson con Marley

Survivor: Expedición Robinson se grabó el año pasado en una isla desierta del norte de Colombia llamada Capurganá. Su nombre viene del idioma kuna, tribu a la que perteneció hasta el siglo XIX, en el que significa “Tierra del Ají”.

El ciclo que conduce Marley iba a salir al aire durante el 2023, pero Telefe decidió guardarlo por un tiempo y lo estrenó recien ahora en julio de este año.

En las últimas horas, un video que se viralizó puso en duda este dato debido a un detalle que se le escapó a los responsables de la edición.

Pero ocurre que Capurganá no es una isla sino una localidad costera ubicada muy cerca de la frontera de Colombia con Panamá, y eso quedó al descubierto cuando un automóvil pasó a espaldas de Marley durante una charla que el conductor tuvo con los participantes.

El detalle, si bien es muy pequeño, no escapó al atento ojo de algunos espectadores que reprodujeron los dos segundos que dura el instante en un clip que recorrió las redes sociales, principalmente Twitter / X, dejando en duda la veracidad del reality.

Los usuarios de redes fueron terminantes a la hora de opinar. “¡Que observador! ¡No lo había visto! Solo me pregunte como aparecen impecables en el consejo tribal y donde vivía Marley”, escribió uno de los usuarios.

“Me encanta el programa por el simple hecho que dicen que están en una isla lejos de todo y por atrás pasan autos, motos y hasta gente caminando. Y la de cortes que debe tener”, agregó otro twittero.

“Estafen tranquilos a la gente, total nadie evoluciona… qué se van a dar cuenta. Manéjate como quieras campeón”, acotó otra televidente decepcionada. “La isla más concurrida de la historia. La adrenalina por el riesgo cruzar un sendero con tránsito en hora pico”, arrojó otro de los twitteros.