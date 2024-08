Survivor Expedición Robinson: una participante cayó en la trampa de sus compañeros y quedó eliminada

Todo comenzó cuando Mauro Guarnieri junto a Eugenia Propedo planearon una trampa contra Giselle. Ellos convencieron a la participante de que utilizara el falso 'El ídolo de inmunidad' que había encontrado.

En el Concejo Tribal, Mauro se aceró a Giselle y le dijo al oído a Giselle que la iban a votar. “Te van a votar a vos primero porque creen que tenés un ídolo. Jugalo si lo tenés, así me voy yo”, le mintió.

Después de que votaran todos los participantes, el conductor Marley anunció que si alguien quería utilizar 'El ídolo' era el momento. Giselle levantó la mano y confirmó que lo usaría.

“A verlo”, le pidió el presentador e inmediatamente cuando lo revisó le reveló que no era el amuleto. “¿Entonces qué es? Uy, yo siempre pensé que lo tenía. Me parece que me voy”, expresó Giselle.

“Me parece que es falso. Nosotros nunca pusimos esto, me parece que una persona te puso algo falso y lo escondió. Tiene trabajo y producción esto”, observó Marley.

Acto seguido, el conductor contó los votos y le comunicó a Giselle que debía abandonar la isla. “¿Quién me hizo la joda? Me siento traicionada”, disparó la eliminada mirando a sus compañeros.

Antes de irse, Giselle reflexionó: “Siento que tejieron mucho por atrás y no supe nada, fui inocente, no sé, capaz no les gustó algo de mi personalidad”.

“Mi meta era ganar o principalmente llegar a la unificación. No me imaginaba irme tan pronto, me quedaron cosas inconclusas”, concluyó la séptima eliminada.

Fuerte cruce entre Inés y Julieta en Survivor Expedición Robinson: "Cínica"

Luego de que el campamento Norte ganara una prueba y recibiera el mejor beneficio: una merienda con medialunas y dulce de leche, las participantes Inés Lucero y Julieta Clemente tuvieron un fuerte cruce en Survivor Expedición Robinson (Telefe).

Todo comenzó cuando Inés le recriminó a la estudiante de derecho su desempeño en el desafío. "Yo estoy orgullosa de todo lo que los escuché. Yo escuchaba sin juzgar, confiaba mucho en los estaban sentados y decían 'pensá, pensá', yo lo hacía", dijo Julieta.

"Está bueno, porque no sos de escuchar mucho, te guiás mucho por tu propio juicio", disparó Inés en medio de la merienda. "No, según vos", le respondió un poco molesta Clemente.

Después, durante la entrevista, Inés lanzó: "Es parte de su estrategia, obvio, y de lo santurrona que quiere vender, de la mojigata, de la mosquita muerta que es".

“Es una cínica de mier…”, agregó sin filtro en la entrevista. “Una cosa es adelantarme a algo y otra es sostener una relación conmigo durante veinte días para sacarme información, decirme que me querés, y contar las cosas que hago”, opinó Inés. Y mencionó: “Tal vez merezca un castigo de mi parte”.

Julieta, en tanto, en su entrevista, reflexionó: "Inés no descansa ni un segundo del tema del juego. Y ahora va en contra mía. Sabe que la voté en el Concejo anterior. Pero bueno, veremos qué pasa".