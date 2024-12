Wanda Nara le mostró a Susana Giménez los picantísimos chats con Mauro Icardi sobre la China Suárez

“Mirá, te voy a mostrar algunas cosas”, le dijo Wanda a Susana y le dio su telefóno. Ahí, la icónica presentadora leyó: “En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga”.

“Fueron amenazas constantes todo este tiempo. Me decía 'si vos aceptás hacer MasterChef, yo me voy a mostrar en tal restaurant con ella... si vos aceptás esta publicidad, yo me voy...'. Vos no podés vivir así todo el tiempo”, sostuvo Wanda.

Luego, Susana continuó leyendo y reveló un picantísimo mensaje: “Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar”.

La polémica confesión de L-Gante sobre el inicio de su relación con Wanda Nara: "Cumplimos..."

En medio de la escandosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, L-Gante reveló este domingo por la madrugada cuándo comenzó su romance con la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

A través de un vivo en Instagram, Elián Valenzuela, enfrente de la mediática, admitió que su amorío empezó hace bastante tiempo cuando ella todavía estaba con el futbolista.

“Hoy estamos cumpliendo tres años de pareja”, disparó el cantante de RKT. “Así que espero que les den los cálculos”, sumó picante después de besar a Wanda. “Qué bol... que sos”, le dijo la cantante de Bad Bitch.

wanda nara_lgante.jpg

Luego, Wanda detalló cómo fue su primera cita con L-Gante “Nos conocimos comiendo ravioles rellenos de calamar, Elián no los pudo comer y los escupió en una servilleta. Se fue a la cocina del restaurante y pidió arroz con queso”, contó.

El cantante de cumbia también leyó consultas que le hicieron sus seguidores y una de ellas fue: “La gente dice que me vas a comer la billetera”. Instantes después, él respondió: “Acá nadie necesita ni de uno ni del otro, estamos porque estamos”.