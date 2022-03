Tamara Paganini contó de qué vive a 21 años de Gran Hermano

"Según los haters soy millonaria. En mi Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata", indicó Tamara en un video donde aclaró a qué se dedica en la actualidad tras la explosión en los medios.

"Hace ya más o menos 8 años estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, precisó Paganini sobre su actual trabajo.

Y añadió sobre su función: “Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes, informalos, tomarles los datos”.

“Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas puteadas, y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”, expresó La India.

Y comentó sobre una dura experiencia en su trabajo: “En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal. Me dijo: ‘Mi hijo falleció hace una semana, quién sos que me llama para hablarme de mi hijo’. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”.

tamara paganini.jpg

Una ex Gran Hermano mostró que se quedó sin dientes: ¿qué le pasó?

Tamara Paganini, ex participante del reality Gran Hermano, decidió someterse a un gran transformación estética. Hace unos meses, la actriz contó que se realizó una blefaroplastia inferior.

"No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!", relató Paganini.

image.png

Ahora, la ex Gran Hermano mostró que le colocaron implantes dentales."Ya me empezaron a sacar los dientes provisorios y van a probar los definitivos", expresó en un video que colgó en sus redes.

Paganini sorprendió a todos al lucir su dentadura en el consultorio del odontólogo, en medio del tratamiento. Poco a poco, la ex chica reality está completando el proceso de trasformación que inició hace unos meses.