Una ex Gran Hermano mostró que se quedó sin dientes: ¿qué le pasó?

"No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!", relató Paganini.

Ahora, la ex Gran Hermano mostró que le colocaron implantes dentales.

"Ya me empezaron a sacar los dientes provisorios y van a probar los definitivos", expresó en un video que colgó en sus redes.

Paganini sorprendió a todos al lucir su dentadura en el consultorio del odontólogo, en medio del tratamiento.

Poco a poco, la ex chica reality está completando el proceso de trasformación que inició hace unos meses.

