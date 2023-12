¿Team Moria Casán o team Pampita? Los participantes del Bailando 2023 se posicionaron tras la pelea de ambas

Anabel Sánchez, en tanto, opinó: "Pampita, porque la amo. Ella me re ayudó en todo este mundo". Juli Castro dudó un poco, pero defendió a la modelo. "Me salvó tres veces, la amo", afirmó la influencer.

Por su parte, Tuli Acosta es team Moria. "Es la uno", remarcó. Brian Sarmiento eligió a Moria: "Porque siempre tiene muchas palabras de elogio, sabe sentir cuando estoy bien y cuando estoy mal. Y siempre tuvo mucho respeto hacia mí".

Martín Salwe fue muy crítico con las dos juradas y reflexionó: "Fue muy raro. No me gustó nada. Fue violento, no construye nada, no suma. Aparte no entendí de dónde venía la pelea. Después Pampita revoleó que hace siete años pasó lo mismo".

Más adelante, Yeyo De Gregorio destacó: "Voy a decir Moria. Las amo a las dos, pero Moria es como un emoticon de toda la vida". El Tirri también se decidió por la One y dijo: "La amo desde hace muchos años. A mí me ha tirado muy buen puntaje porque valora el laburo que hago".

El Bicho Gómez también es team Moria y aseguró: "Es una ídola argentina, es la figura de la Argentina, sin ninguna duda. Hizo cine, televisión, radio. Siento una admiración profunda".

El humorista Maxi de la Cruz expresó que es "team paz y amor, que trabajemos todos con amor". Milett Figueroa tampoco pudo ubicarse en un team y señaló: "Las dos tienen un re contra buen caracter, y lo sacan a relucir cuando es necesario. Ha estado tensa la situación".

La dura crítica de Fernanda Iglesias a Pampita por la pelea con Moria Casán: "Me asombra lo machista que es"

Después de la escandalosa pelea entre las jurados Pampita y Moria Casán en el Bailando 2023 (América TV), la panelista Fernanda Iglesias lanzó este miércoles una dura crítica hacia los dichos de la modelo.

En LAM (América TV), la periodista comenzó diciendo: "Me asombra lo anacrónico de la discusión". "Cuando se dicen 'señora', 'yo soy más señora que vos'. ¿Qué significa eso? ¿Que yo soy señora porque tengo un marido, y entonces soy mejor que otra que no lo tiene?", se preguntó Iglesias.

Y sostuvo: "Me asombra lo machista que es ese comentario. Es un horror que lo diga una mujer, porque no solo los hombres son machistas, las mujeres también lo son". "Re vintage parecía todo", acotó Maite Peñoñori.

"Me parece un espanto que ella se crea superior cuando le dice 'soy más señora que vos', ¿por qué? Porque está casada legalmente y tuvo una hija después de casarse. Y Moria ¿qué? ¿No es señora?", reflexionó Fernanda.