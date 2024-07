Tenso cara a cara entre Flor Cabrera y Flor Regidor de Gran Hermano

Embed

En ese programa, la modelo le dijo a la mamá de Nico si estaba realmente contenta con la boda entre su hijo y Flor Regidor.

En el streaming, la novia del finalista le cuestionó a Flor Cabrera por qué le hizo esa pregunta a su suegra. "Yo tengo una relación de amistad con Anto. La vi mal muchas veces por situaciones que vos tuviste con Nico adentro", explicó la morocha.

"¿Qué situaciones?", retrucó Flor Regidor. "No sé... las tenés que hablar con ella", contestó Flor Cabrera. "Yo hablé todo con ella y está todo bien con ella. ¿Por qué tenías la necesidad de meter cizaña?", remató la novia de Nico.

Pese al ida y vuelta, las chicas no llegaron a un punto en común y quedó claro que no pueden ni verse.

Alerta y preocupación por la ausencia de Cata de Gran Hermano tras una fuerte denuncia

El domingo en Gran Hermano, en la última gala de eliminación antes de la final, Catalina Gorostidi estuvo ausente. Su ausencia generó preocupación entre sus fans.

En su cuenta de Twitter, la médica pediatra explicó por qué no fue al estudio. "Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", expresó.

Embed

Cata también faltó a Se Picó, el programa que conduce Gastón Trezeguet en República Z. "Lo único de lo que hablan en el chat es de Cata. Cata no va a estar durante esta semana", contó el ex GH.

Pese a la insistencia de parte de los fans, el analista no expuso la razón detrás de la ausencia de su compañera. "No tiene que ver con nosotros, nos excede ampliamente. Eso es lo único que podemos decir al respecto", sentenció.