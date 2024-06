Fuerte cruce entre Furia y Diego Leuco en La Peña de Morfi: "Te comiste..."

"Te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas", sumó la doble de riesgo.uliana

"¿Vos decís que no hay gente que no te banca?", le repreguntó el periodista. "¡No, chabón! La gente me ama, cuando salgo a la calle me abraza, incluso, los anti Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado", aseguró Furia.

Luego, la ex Gran Hermano demostró que su ego lo tiene muy alto y se comparó con Diego Maradona. "Me dicen Maradona. Él tuvo su lado hermoso, que todo el mundo lo amó, y tuvo su hate. Y eso lo hizo conocido en todo el mundo", opinó.

"Gracias por hablar mal de mí, es una estrategia de marketing que quizá no sabían, pero me ayudaron. Sigan hablando mal, me sirve. Hay canales que hablan mal porque es negocio...", sostuvo Scaglione.

Embed

Cara a cara con Martín Ku, Furia reveló la razón por la que resultó eliminada de Gran Hermano

Invitados a La noche de los ex Gran Hermano (Telefe), este viernes volvieron a verse las caras Juliana 'Furia' Scaglione y el Chino Martín Ku, quienes tras una durísima competencia entre ellos, ambos terminaron quedando fuera de competencia en la recta final del reality.

Así, en medio del debate junto a varios ex hermanitos de otras ediciones, Furia deslizó entrelíneas que su estrategia de juego resultó determinante en el mano a mano que la terminó sacando del juego.

“Estábamos todos bien, pero sabíamos que iba a llegar el momento de dispararnos. También lo que hizo Gran Hermano de exponernos y tomar una decisión, eso nos separó un poquito. Muchos dicen que ese versus iba a llegar más adelante”, reconoció Juliana para referirse a algunas de las razones por las que supuso que ella y Martín no lograron llegar a la final.

Furia y el Chino en La noche de los ex GH - capatura.jpg

Mientras que sobre su forma de juego, la entrenadora explicó: “Siempre jugué como muy fría, calculadora y mental, y después me empecé a encariñar con los últimos que quedaban porque era muy chico ya, éramos poquitos. La casa es grande pero empezaba a haber cariño. Considero que me iba a empezar a costar eliminar”.

No obstante, Furia no pudo con su genio y aseguró altiva "Yo creo que lo armé”, tras lo cual Robertito Funes Ugarte le consultó sorprendido si se autoeliminó. Fue así que Scaglione si bien lo negó, aseguró haber sido el cerebro para determinar la final. "Creo que la formación que hice... actué como un entrenador. Formé un equipo y dije ‘bueno, ya fue, yo creo que ya gané todo así que vamos a hacer un versus con alguien que capaz que no se va’”.