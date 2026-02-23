A24.com

SORPRESA

Lágrimas y shock en MasterChef Celebrity: quién fue la participante eliminada que nadie esperaba

Entre una prueba inesperada y devoluciones durísimas del jurado, una participante quedó fuera del certamen en una gala cargada de emoción que terminó con confesiones íntimas y llanto en vivo. Enterate de quién se trata.

23 feb 2026, 00:31
Una noche que parecía una simple instancia de salvación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la competencia. La sorpresa del jurado cambió por completo el rumbo del programa y dejó a todos los participantes en shock, en una gala marcada por las lágrimas, las confesiones y una despedida inesperada en MasterChef Celebrity (Telefe).

La eliminada fue Susana Roccasalvo, quien no logró superar la exigente prueba de comida coreana y terminó dejando el certamen en medio de una fuerte carga emocional.

El jurado tomó por sorpresa a los concursantes al transformar la noche de última chance en una eliminación directa. La consigna incluyó preparar un kimchi express y un bibimbap, platos que complicaron a más de uno. Al presentar su elaboración, la periodista fue sincera: “su noche fue horrorosa”. Y agregó, visiblemente afectada: “Me desestabilizó el anuncio del prinicio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”, le confesó a Wanda Nara.

Las devoluciones no fueron alentadoras. Germán Martitegui fue directo al señalar que su kimchi era “complicado”, que le faltaba sabor y que básicamente “le faltaba de todo”. Por su parte, Donato De Santis remarcó que al bibimbap “le faltó presencia”, mientras que Damián Betular reconoció que “el corte estaba bien”, aunque explicó la importancia de administrar mejor los tiempos.

Tras la degustación final, el jurado llamó a Susana junto a otro participante. La tensión se apoderó del estudio hasta que Martitegui anunció que ella era quien debía abandonar la competencia. Antes de despedirla, destacó su recorrido en una de las pruebas más complejas del certamen y le aseguró el cariño de todos.

El momento más conmovedor llegó cuando Betular no pudo contener las lágrimas. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef. Podés contar conmigo siempre”, le dijo, completamente quebrado.

La periodista también se emocionó y agradeció a la producción y al jurado por la experiencia. Incluso compartió una revelación íntima de su primer día en el programa: “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”. Luego explicó que había comido muchas veces en el restaurante de Martitegui, recorrido los mejores lugares de Italia gracias a Donato y disfrutado de los dulces de Betular.

“Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, cerró Susana entre lágrimas, en una despedida que conmovió a todos y dejó una de las escenas más emotivas de la temporada.

