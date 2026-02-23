A los 99 años, Mirtha Legrand sorprendió al revelar lo que nunca hizo y le gustaría hacer

Embed

Cómo será el festejo de los 99 años de Mirtha Legrand

Este lunes, la legendaria conductora Mirtha Legrand cumple 99 años. Fiel a su tradición, la diva optó por una reunión íntima, aunque cargada de simbolismo y prestigio, que tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque.

La organización de la velada ha quedado una vez más en manos de Ramiro Arzuaga, el colaborador de confianza de La Chiqui. Arzuaga, quien coordina cada pormenor de los festejos de la Chiqui desde hace más de una década, se ha encargado de que la ambientación refleje la sofisticación que caracteriza a la homenajeada.

En cuanto a su imagen, se sabe que Mirtha tiene previsto lucir dos cambios de vestuario durante la noche. Los diseños exclusivos fueron confeccionados por las casas Iara Alta Costura y Claudio Cosano.

Entre los nombres que circulan para homenajear a la conductora se destacan Susana Giménez (aunque ella estaría en España aún) junto a Adrián Suar y Pablo Codevila, referentes máximos de la pantalla de El Trece, canal donde trabaja Mirtha.