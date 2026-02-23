A los 99 años, Mirtha Legrand sorprendió al revelar lo que nunca hizo y le gustaría hacer
A sus 99 años, la diva Mirtha Legrand sorprendió al confesar una asignatura pendiente. Enterate de qué se trata.
23 feb 2026, 10:17
Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand está cumpliendo 99 años y el sábado en su programa La Noche de Mirtha (El Trece), la diva sorprendió al revelar qué le gustaría hacer por primera vez.
Consultada por sus hábitos y rutinas para estar espléndida, La Chiqui detalló: “Yo como de todo, poco, de todo poco. ¿Alcohol? No, no tomo alcohol. Y fumé en una época, cuando era más joven, pero después dejé”.
Sobre las horas de descanso, señaló: “Duermo siete horas, ocho horas. Pero yo duermo con la radio puesta. Yo escucho radio todo el día... Jamás tomé pastillas para dormir”.
“No tomo mate”, dijo Mirtha, en alusión a la costumbre argentina. Y fue en ese momento cuando reveló que es una de sus asignaturas pendientes: “Siempre pienso: voy a empezar. Mirá, ya estoy grande y hace más de 40 años que digo ‘voy a empezar con el mate’ y nunca tomé mate”.
Cómo será el festejo de los 99 años de Mirtha Legrand
Este lunes, la legendaria conductora Mirtha Legrand cumple 99 años. Fiel a su tradición, la diva optó por una reunión íntima, aunque cargada de simbolismo y prestigio, que tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque.
La organización de la velada ha quedado una vez más en manos de Ramiro Arzuaga, el colaborador de confianza de La Chiqui. Arzuaga, quien coordina cada pormenor de los festejos de la Chiqui desde hace más de una década, se ha encargado de que la ambientación refleje la sofisticación que caracteriza a la homenajeada.
En cuanto a su imagen, se sabe que Mirtha tiene previsto lucir dos cambios de vestuario durante la noche. Los diseños exclusivos fueron confeccionados por las casas Iara Alta Costura y Claudio Cosano.
Entre los nombres que circulan para homenajear a la conductora se destacan Susana Giménez (aunque ella estaría en España aún) junto a Adrián Suar y Pablo Codevila, referentes máximos de la pantalla de El Trece, canal donde trabaja Mirtha.