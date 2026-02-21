Wanda Nara llegó a la fiesta por el final de MasterChef Celebrity con Martín Migueles: todas las fotos
En la antesala de la final de MasterChef Celebrity, el team del reality despidió la temporada con un festejo en Palermo que dio que hablar. Wanda Nara no ocultó su amor por Migueles, mientras Evangelina Anderson e Ian Lucas acapararon flashes y micrófonos. Mirá.
21 feb 2026, 10:40
Wanda Nara llegó a la fiesta por el final de MasterChef Celebrity con Martín Migueles: todas las fotos
La recta final de MasterChef Celebrity ya es un hecho. Este viernes 20 de febrero se llevó a cabo la grabación de la semifinal y, apenas un día después, hoy sábado 21, se rodará la esperada final que definirá al gran ganador de la temporada. En ese contexto de pura adrenalina y emociones a flor de piel, el equipo del ciclo decidió despedir esta edición con un festejo a lo grande en un bar de Palermo.
Entre los primeros en llegar estuvo Wanda Nara, que apareció sonriente y relajada, tomada del brazo de Martín Migueles. Un gesto que no pasó desapercibido y que volvió a dejar en claro el gran presente sentimental que atraviesa la conductora. La empresaria no estuvo sola: también dijeron presente su mamá, Nora Colosimo, y su abogada, Ana Rosenfeld, dos figuras clave en su vida que la acompañaron durante toda la velada.
Como suele suceder, la conductora se convirtió rápidamente en el foco de todas las miradas. Micrófono en mano, y con el clima festivo como marco, dedicó unas sentidas palabras a quienes formaron parte del proyecto. “Con algunos nos conocemos de otra edición y estoy muy feliz de volver a compartir con ustedes este año increíble de trabajo. La verdad que sin todos ustedes sería imposible hacer el programón que hicimos este año”, expresó con visible emoción.
Luego redobló la apuesta y elogió a sus compañeros: “Son compañeros increíbles, los amo y ojalá que muy pronto nos volvamos a juntar para hacer una nueva temporada de MasterChef”. Y fiel a su estilo, cerró con humor:“Y todos a dormir, que no quiero gente borracha que mañana grabamos”, lanzó entre carcajadas, desatando aplausos y risas.
Antes de terminar su mensaje, volvió a destacar el esfuerzo colectivo: “Buenas noches y que la pasen lindo, porque todos laburamos un montón para hacer un gran programa y es mérito de cada uno de ustedes. Gracias, estoy muy bien acompañada: cada uno de ustedes es imprescindible para lograr lo que hicimos”.
Pero la noche también dejó otros momentos que dieron que hablar. Uno de los más comentados fue el encuentro entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Frente a los cronistas, ambos se saludaron con evidente complicidad y dejaron entrever la buena sintonía que los une. El influencer no escatimó elogios y lanzó sin filtro: “Es hermosa Eva”. Además, fue captado mirándola de una manera que despertó todo tipo de especulaciones, alimentando los rumores de romance que vienen sonando fuerte, sobre todo después de que trascendiera que habrían pasado San Valentín juntos.
La celebración contó, además, con varios participantes acompañados por sus seres queridos. El Turco Husaín asistió junto a su esposa, Romina Ansaldo; Miguel Ángel Rodríguez dijo presente con Marcela Gargano; Emilia Attias llegó de la mano de Guillermo Freire; mientras que el jurado Donato De Santis estuvo acompañado por su pareja, Micaela Paglayán. Andy Chango, en tanto, optó por compartir la noche con su hija, Martina.
Así, entre brindis, risas y miradas cómplices, el equipo de MasterChef Celebrity celebró el cierre de una temporada que dejó momentos inolvidables.
RS FOTOS.
Qué famosa se fue a los gritos de las grabaciones de MasterChef Celebrity y dejó un ultimátum
En las últimas horas, un nuevo cimbronazo sacudió a MasterChef Celebrity(Telefe) y esta vez la bomba explotó fuera de cámara. Fue Paula Varela quien encendió la mecha desde sus redes sociales al revelar una situación explosiva que habría ocurrido tras la última grabación del reality gastronómico.
Sin dar nombres para no arruinar la sorpresa, la periodista lanzó la primicia con misterio incluido: "Un participante, una, uno, une, no importa porque no vamos a spoilear quién, que fue eliminado en la grabación de ayer se fue a las puteadas. Los que estaban ahí se enloquecieron. Dice que estaba todo arreglado, cuando sepas el personaje no lo vas a poder creer", relató, generando una ola de especulaciones.
Más adelante, Varela dejó entrever que se trata de una mujer y detalló el motivo de su furia. Según explicó, la concursante quedó muy molesta con el fallo del jurado porque consideró que su salida no fue justa. "Algunos presentaron comida cruda y que no estaba para ser eliminado, sino que la querían echar. Ya te spoileo: es mujer. Está indignadísima, dice que no se va a presentar a la final", aseguró.
Embed
El conflicto no sería menor, ya que por cuestiones contractuales todos los eliminados deben decir presente en el programa final. Sin embargo, la protagonista del escándalo estaría decidida a no asistir. "Dice que se va de viaje, que no va a volver, que el avión va a fallar y que no va a estar en la final", contó la panelista.
Para cerrar, la periodista abrió el debate con sus seguidores y planteó una reflexión que apunta directo al corazón del formato: "¿Qué opinás de todos estos participantes que están dentro de un juego que en algún momento puede ser eliminado, que se enojan después y que dicen que todo está arreglado? Los leo".