Wanda Nara llegó a la fiesta por el final de MasterChef Celebrity con Martín Migueles: todas las fotos

Antes de terminar su mensaje, volvió a destacar el esfuerzo colectivo: “Buenas noches y que la pasen lindo, porque todos laburamos un montón para hacer un gran programa y es mérito de cada uno de ustedes. Gracias, estoy muy bien acompañada: cada uno de ustedes es imprescindible para lograr lo que hicimos”.

Pero la noche también dejó otros momentos que dieron que hablar. Uno de los más comentados fue el encuentro entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Frente a los cronistas, ambos se saludaron con evidente complicidad y dejaron entrever la buena sintonía que los une. El influencer no escatimó elogios y lanzó sin filtro: “Es hermosa Eva”. Además, fue captado mirándola de una manera que despertó todo tipo de especulaciones, alimentando los rumores de romance que vienen sonando fuerte, sobre todo después de que trascendiera que habrían pasado San Valentín juntos.

La celebración contó, además, con varios participantes acompañados por sus seres queridos. El Turco Husaín asistió junto a su esposa, Romina Ansaldo; Miguel Ángel Rodríguez dijo presente con Marcela Gargano; Emilia Attias llegó de la mano de Guillermo Freire; mientras que el jurado Donato De Santis estuvo acompañado por su pareja, Micaela Paglayán. Andy Chango, en tanto, optó por compartir la noche con su hija, Martina.

Así, entre brindis, risas y miradas cómplices, el equipo de MasterChef Celebrity celebró el cierre de una temporada que dejó momentos inolvidables.

Qué famosa se fue a los gritos de las grabaciones de MasterChef Celebrity y dejó un ultimátum

En las últimas horas, un nuevo cimbronazo sacudió a MasterChef Celebrity (Telefe) y esta vez la bomba explotó fuera de cámara. Fue Paula Varela quien encendió la mecha desde sus redes sociales al revelar una situación explosiva que habría ocurrido tras la última grabación del reality gastronómico.

Sin dar nombres para no arruinar la sorpresa, la periodista lanzó la primicia con misterio incluido: "Un participante, una, uno, une, no importa porque no vamos a spoilear quién, que fue eliminado en la grabación de ayer se fue a las puteadas. Los que estaban ahí se enloquecieron. Dice que estaba todo arreglado, cuando sepas el personaje no lo vas a poder creer", relató, generando una ola de especulaciones.

Más adelante, Varela dejó entrever que se trata de una mujer y detalló el motivo de su furia. Según explicó, la concursante quedó muy molesta con el fallo del jurado porque consideró que su salida no fue justa. "Algunos presentaron comida cruda y que no estaba para ser eliminado, sino que la querían echar. Ya te spoileo: es mujer. Está indignadísima, dice que no se va a presentar a la final", aseguró.

El conflicto no sería menor, ya que por cuestiones contractuales todos los eliminados deben decir presente en el programa final. Sin embargo, la protagonista del escándalo estaría decidida a no asistir. "Dice que se va de viaje, que no va a volver, que el avión va a fallar y que no va a estar en la final", contó la panelista.

Para cerrar, la periodista abrió el debate con sus seguidores y planteó una reflexión que apunta directo al corazón del formato: "¿Qué opinás de todos estos participantes que están dentro de un juego que en algún momento puede ser eliminado, que se enojan después y que dicen que todo está arreglado? Los leo".