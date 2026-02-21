La letal respuesta de Elba Marcovecchio tras el polémico posteo de Cinthia Fernández: "Fue un golpe muy..."

"Yo a ella no le di ningún golpe bajo en ese momento”, continuó repasando la actitud de la panelista de El Trece para con ella.

Fue allí que relató cómo tomó conocimiento de la picante chicana virtual de Fernández. “Estaba con mis hijos mirándolos cuando veo que lo estaban haciendo (al tema) y la alusión que ustedes hacían en el programa y en Twitter. Fue muy desagradable e innecesario. Absolutamente innecesario”, deslizó molesta.

Y por último recordó la firme advertencia que Marcovecchio ya había hecho públicamente: “Yo ya lo dije hace un tiempo, que yo no iba a tolerar ninguna falta de respeto de este tenor”, concluyó drástica.

El posteo de Cinthia fue un golpe bajo - Elba Marcovecchio - captura LAM

Cuál fue el desubicado posteo de Cinthia Fernández contra Elba Marcovecchio y Moria Casán

Lo que comenzó como un cruce picante en pleno vivo entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece) terminó escalando a un nivel impensado y derivó en un disparo directo contra Moria Casán. El ida y vuelta inicial no quedó solo en un momento tenso frente a cámara, sino que terminó en un conflicto que sumó capítulos fuera del estudio y encendió aún más la polémica.

Durante varias horas, mientras en redes sociales crecían los rumores sobre el posible futuro de la panelista en el ciclo, Cinthia Fernández decidió redoblar la apuesta. Lejos de bajar el tono, puso sobre la mesa un asunto sumamente sensible, tanto para la conductora como para la ex de Jorge Lanata, lo que no hizo más que profundizar la grieta entre las partes.

Fue en su cuenta de X donde la mediática compartió un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta. El posteo remitía, según los usuarios, al recordado episodio judicial de Moria Casán, quien años atrás permaneció detenida algunos días en Paraguay. Pero no solo eso: también reflotó el polémico video que circuló durante la internación de Jorge Lanata, en el que se veía a la abogada manipulando pertenencias del periodista en su escritorio, imágenes que en su momento generaron un fuerte revuelo.

Tw de Cinthia

Sin escribir una sola palabra adicional, Cinthia Fernández publicó una imagen sugestiva acompañada por una frase que no pasó desapercibida y que fue leída como una provocación directa: “Entre mecheras se entienden”. La contundencia del mensaje desató una catarata de reacciones y volvió a colocar el enfrentamiento en el centro de la escena mediática.

Sin embargo, y pese a las especulaciones que circularon sobre una posible salida del programa, lo cierto es que la actual pareja de Roberto Castillo retomó su lugar en el magazine conducido por Moria Casán como si nada hubiera ocurrido. Después de horas de incertidumbre y versiones cruzadas, la panelista reapareció en pantalla, dejando en claro que, al menos por ahora, sigue formando parte del ciclo que conduce la diva.