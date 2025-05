Hernán Drago recibió la sorpresa más especial en el día de su cumpleaños y se quebró en vivo: "Me puedo morir tranquilo"

Y agregó: "Me emocioné cuando buscaba las fotos para poner en el video, porque me doy cuenta de que, desde nuestras primeras fotos juntos hasta hoy, no se nos borra la sonrisa cuando compartimos momentos".

"Gracias por ser mi lugar seguro y enseñarme que el amor se encuentra en las pequeñas cosas: una conversación, un gesto o un abrazo. Sabés que siempre podés contar conmigo, y yo sé que siempre puedo contar con vos. Espero que este nuevo año de vida esté lleno de felicidad, salud y todo lo que te haga bien, porque no hay nadie que lo merezca más que vos", continuó el joven.

Embed

Por su parte, su hija Lola le habló a Hernán Drago: "Quería aprovechar este momento para decirte lo mucho que te amo y te admiro. Sos un ejemplo, y no solo por tu trabajo, tu perseverancia y lo profesional que sos, sino también por lo que sos como persona. Siempre con una palabra justa, con tiempo para nosotros aunque estés a mil. Desde que soy chica, te veo laburar con pasión, poniéndole garra a todo lo que hacés, y eso me enseñó un montón, aunque no siempre te lo diga. Aprendí que las cosas se hacen con amor y que lo bien hecho lleva tiempo y esfuerzo".

Luego de ver los saludos y las fotos con distintos momentos que pasaron en familia, Hernán Drago se emocionó y dijo: "¿Qué decirles? Hay palabras que no alcanzan. Esta pequeña edición de imágenes que llevo en mi corazón de tantos años... Son mi vida ellos".

"Fui a terapia para no perder la capacidad de seguir soñando, pensando eso. Soy un tipo feliz, agradecido por estas cosas, por las palabras que mis hijos me dedicaron. Escuchando lo que acabo de escuchar de mis hijos me puedo morir tranquilo. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida", sumó el modelo.

Y cerró entre lágrimas: "Tantas imágenes, no solo acá, sino también en las retinas que uno tiene guardadas. Ya están convertidos en adultos, 22 años mi hijo y 19 mi hija, y que hablen como adultos y se hayan tomado el tiempo para hacer esto me emociona. Son tesoros que me voy a llevar a la tumba para siempre".

hernan drago hijos saludo emocion al aire.jpg

Hernán Drago rompió en llanto en pleno vivo del programa de Vero Lozano: qué pasó

Hernán Drago conmovió a todos en el estudio de Cortá por Lozano, Telefe, al quebrarse por la reciente muerte de su perro, compañero de 15 años, mientras se hablaba de la muerte del Papa Francisco.

“Estoy así, sensible. Ustedes lo saben y gracias por el respeto. Hoy falleció mi perrito, compañero de 15 años, es un momento muy duro y triste”, dijo el modelo totalmente conmovido.

Verónica Lozano intervino al ver totalmente envuelto en llanto a su compañero: “Lo que representan las mascotas para todos, es un integrante más de la familia”.

“Todos los que tenemos mascotas, sabemos que es muy injusto, llega en un momento que no se consuela sabiendo que lo hizo feliz”, comentó muy emocionado Hernán Drago.

“Es triste y duro porque hay que estar en la despedida. Ellos te miran, te huelen como diciendo acá estoy hace algo. Y uno no puede hacer nada y es fuerte”, se sinceró sobre esos últimos y dolorosos instantes con su querido perro Nino.

Y admitió: “Nadie es eterno, es imposible no recordar los momentos, las enseñanzas. Me pongo así también por mis hijos, mi perrito tenía 15 años, mi hija 19, creció con él”.

“Y uno como padre también se siente con mucha impotencia, entendiendo que se puede consolar hasta ahí, que los hijos también en un momento tienen que abrir las alas y entender que la vida es parte de esto. Es muy grande el mensaje, es muy grande”, finalizó el modelo muy sensibilizado.