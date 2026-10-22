Tini Stoessel lanzó un picante mensaje sobre su familia en su regreso a los escenarios

En medio de la ovación de sus fans, la intérprete también se tomó un momento para agradecer el cariño recibido y les dedicó unas palabras que reflejaron la importancia que tiene el acompañamiento del público en esta etapa de su vida.

“Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó, visiblemente movilizada por la respuesta de la gente.

Pero ese no fue el único instante emotivo de la noche. Durante el espectáculo, Tini Stoessel también hizo referencia a los inconvenientes que viene atravesando en plena gira Futttura y terminó quebrándose frente a sus seguidores.

“Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, confesó la cantante, sin poder contener las lágrimas.

La reacción del público fue inmediata. Los presentes la acompañaron con una ovación ensordecedora, en una muestra de apoyo que la artista recibió en medio de las dificultades que enfrenta.

Cuál fue la revelación de Yanina Latorre sobre la polémica cancelación del show de Tini en Miami con un palito a Mariana Muzlera

Después del escándalo por la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, Yanina Latorre volvió a sacudir las redes sociales con fuertes revelaciones sobre lo que realmente habría ocurrido detrás de escena. Desde sus vacaciones por Europa, la conductora aportó información sobre los problemas técnicos que impidieron la realización del recital y lanzó una llamativa indirecta dirigida a Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, con quien mantiene un enfrentamiento público.

La suspensión del espectáculo previsto para el domingo pasado en el Kaseya Center generó una enorme repercusión, especialmente después del contundente comunicado que publicó la artista para explicar los motivos de la decisión. En ese contexto, la conductora de SQP (América TV) decidió profundizar en el tema a través de su cuenta de X, donde respondió al comentario de un usuario y dio detalles sobre las fallas que habrían complicado la presentación.

“Problemas técnicos reales, le mintieron. Le dijeron que lo solucionaban, la entretuvieron, su propio equipo le dijo que era imposible y peligroso”, aseguró Yanina Latorre, en sintonía con algunos de los inconvenientes que la propia Tini había mencionado en su descargo.

Además, la periodista apuntó contra la falta de pruebas previas y advirtió sobre los riesgos que implicaban las condiciones técnicas del espectáculo. “No habían probado nada, ni los vuelos de Tini, que puede caerse y sería tremendo. Apenas pueda voy contando todo lo que sé. Dejame decirte que creo que se lo hacen a propósito”, sostuvo.

Pero eso no fue todo. Desde sus historias de Instagram, Yanina anticipó que tiene más información sobre lo sucedido y dejó abierta la puerta a nuevas revelaciones. “Tengo todo el cuento completo, muy tremendo todo. No puedo creer sinceramente las cosas que entero. Hablame de karma, ¿no? Más tarde les cuento todo”, concluyó, con un mensaje enigmático que promete sumar nuevos capítulos a la polémica.