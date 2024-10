Tini Stoessel marca tendencia en Nueva York con sus jugados looks: gafas, trajes, bikinis y minifaldas

Tini Stoessel 1.jpg

Así, para esta serie de conciertos se pensó un extremo cambio de look para la cantante, asesorada por su estilista de confianza, Zacarías Guedes, quien transformó su pelo cortísimo en una larguísima cabellera, con reflejos rubios y ondas naturales.

En tanto, en lo referente a su outfit, idearon una serie de alternativas muy diferentes unas de otras, súper jugadas y vanguardistas, donde combinó trajes, bikinis, gafas, minifaldas y jugadísimas camisas ultra cortas y abiertas que levantaron todo tipo de reacciones por parte de sus fans que aprobaron cada uno de sus looks.

Tini Stoessel 2.jpg

Fue a través de sus redes sociales que Tini Stoessel compartió en diferentes posteos sus vestuarios y expresó su emoción y agradecimiento por lo vivido. "Todos estos días fueron demasiado increíbles. Gracias por tanto amor, siempre en mi corazón la experiencia que tuve la oportunidad d vivir. Los amo", escribió feliz.

Tini Stoessel 3.jpg

La romántica confesión de Chris Martin sobre Tini Stoessel

En una reciente entrevista en septiembre pasado, Chris Martin sorprendió a sus fans con una confesión romántica sobre la cantante argentina Tini Stoessel. El líder de Coldplay contó que el año pasado, mientras estaba en Taiwán, tuvo un sueño que lo llevó a componer una canción y que, en ese mismo proceso onírico, la voz de Tini se volvió parte esencial de su creación.

“Estaba durmiendo en Taiwán cuando soñé con una canción llamada We Pray. Me desperté y, de alguna manera, la canción ya estaba en mi mente”, comentó Martin. “Dos días después, tuve otro sueño, esta vez estaba parado afuera de un teatro en Argentina, donde Tini estaba dando un show. Escuché su voz a través de un parlante y pensé: ‘ese es el final de We Pray’”, añadió emocionado.

La reacción de Tini no se hizo esperar. Según la cantante, Chris Martin la llamó personalmente para contarle sobre su sueño y su deseo de incluirla en la canción. “Chris me llamó y me dijo que había soñado conmigo, con mi voz, y que quería que participara en su canción”, reveló Tini en una entrevista reciente. “Le dije que contara conmigo, ¡obvio!”, agregó entusiasmada.

La colaboración entre Tini y Coldplay marcó no solo un éxito musical, sino también el inicio de una amistad profunda. Tini destacó cómo Chris trató a su familia y equipo con mucha calidez y respeto, lo que hizo que la experiencia fuera aún más significativa.