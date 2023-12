teatro

Tootsie, la obra más vista, protagonizada por Nico Vázquez, anuncia su gran regreso

Luego de un exitoso año Tootsie anuncia la salida a la venta de las entradas para una nueva temporada, a través de un video navideño, parodia de la canción All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

7 dic 2023, 07:00