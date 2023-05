Tremendo cruce al aire entre Luisa Albinoni con Delfina Wagner, novia de Alfa: "¡No me faltes el respeto carajo!"

Lo cierto es que Albinoni cuestionó de manera tajante esta postura: "Desde mi generación, que tengo 71 años que he vivido la dictadura y la represión, ¿Cómo vas a hacer esto de de esa manera tan tajante cuando la gente está sufriendo y cuando la situación de nuestro país es súper delicado? ¿Cuál es tu idea hacer una grieta más profunda o crear otra nueva?".

"No sé por qué tiene miedo", retrucó la joven. "Porque que ya viví la dictadura, estás hablando de represión", enfatizó la actriz. Y la novia de Alfa defendió su postura: "Esta es una generación nueva que ya superó la dictadura. No me venga con ese cuento porque gracias a Dios el recambio generacional terminó con esa grieta que inventaron ustedes".

A lo que ahí Luisa Albinoni explotó: "Perdoname corazón, yo no inventé nada y me he roto el cu.. trabajando por este país. No te voy a permitir lo que estás diciendo. ¡No me faltes el respeto carajo!".

"La nueva generación tiene que demostrar que sirve y nosotros los viejos también estamos podridos de las cosas de antes. ¿Qué carajo van a hacer? No me decís nada claro para que esto no sea un hervidero y explotemos", cerró furiosa la actriz.

El valiente relato de Natalie Weber a 6 años de vencer el cáncer de mama: "Le decía a Mauro que si no estaba...."

En 2016, la vida de Natalie Weber cambió por completo para siempre después de que en un chequeo médico tras perder un embarazo de pocos meses se detectó que tenía cáncer de mama.

La modelo se aferró al amor de su marido Mauro Zárate y sus dos hijos, Rocco y Mía. Natalie conmovió a todos en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, al cumplirse seis años de que venció esa dura enfermedad.

"6 años de que me curé", comenzó su valiente relato. Y siguió: "Duró todo un año, en el 2016 me lo detectaron y me operaron. Y a los seis meses volví a un control y había vuelto. Cuando me lo detectaron tenía 30 años. Bañándome sentí una bolita, yo había perdido un embarazo, fui a mi médico y él me decía que tenía que ver con la pérdida de ese embarazo".

"Me hice todo tipo de estudios hasta que sale que tenía tres tumores. Mi médico me decía que me quede tranquila, que no me iba a morir. La contención de la familia fue clave", explicó con mucha entereza.

Y recordó sobre ese duro momento: "Yo le decía a Mauro que si el día de mañana no estoy quería que él rehaga su vida, que mis hijos tengan una imagen materna. Los primeros 15 días no salí de la cama, hice mucha terapia que me salvó muchísimo y mi mamá se instaló en mi casa. Ahí te das cuenta que la plata no te salva".