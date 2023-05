Carlos Monti se quebró en vivo al hablar de la dura enfermedad que padece su mujer: "Nos cambió la vida"

Carlos Monti 3.jpg

Y tras explicar que luego del diagnóstico lograron llegar al trasplante, contó que "Le trasplantaron la médula de mi cuñado Ignacio (su hermano)". "Al principio todo funcionó bien", aunque relató que la quimio fue dolorosa entre noviembre que le detectan la enfermedad hasta marzo que se le realizó el trasplante.

En tanto, luego relató al borde las lágrimas que el cuerpo de Silvia, su esposa, rechazó la médula trasplantada, por lo que desde entonces está con internación domiciliaria y una serie de tratamientos y cuidados de todo tipo.

Así, explicó que tres veces por semana su esposa concurre a Fundaleu a hacerse un tratamiento en el que le licúan la sangre para limpiársela mas una batería de medicamentos y todas las prevenciones habidas y por haber. "Nos cambió la vida a todos" cerró entre lágrimas.

Embed

La dolorosa publicación de Silvina Luna tras revelar que debe esperar un trasplante de riñón: "Aferrándome..."

Tras confirmarse que deberá someterse a un trasplante de riñón consecuencia de la mala práxis realizada por Aníbal Lotocki, este miércoles Silvina Luna realizó una sentida publicación en su cuenta de Instagram, en la que habló del delicado momento de salud que está atravesando y cómo lo lleva adelante.

“Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida”, le había confesado la ex Gran Hermano al periodista Guido Záffora, quien hizo pública la noticia en Intrusos con autorización de la modelo que se encuentra en la lista de espera del INCUCAI.

silvina luna.jpg

“Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, escribió en el posteo.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, completó la actriz en la publicación que realizó este miércoles por la tarde.