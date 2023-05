La polémica propuesta de Delfina Wagner, la novia de Alfa, como precandidata a legisladora

Embed

La novia de Alfa manifestó su postura contra las manifestaciones y los piquetes. "Mi primera propuesta como candidata", anunció la joven junto a una grabación, donde habla de su iniciativa.

“Habilitar a la policía a reprimir los piquetes, que no dejen un carril libre sin necesidad de que estén incurriendo en violencia, y por el solo hecho de estar limitando el derecho al libre tránsito de los demás ciudadanos”, manifestó en el video.

“¡Basta de vagancia! Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y reprimir las manifestaciones que obstruyan el derecho al libre tránsito de lo demás, es también una acción democrática”, finaliza en la grabación.

Se filtró un video de Alfa discutiendo fuerte con su novia, Delfina Wagner

Después de su estadía en la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago se convirtió en un mediático. El hombre de Tigre continúa siendo noticia en los programas de chimentos.

Hace unos días, en Socios del espectáculo pasaron una nota con el ex GH, en la cual habló de su relación con Delfina Wagner, una influencer que tiene 40 años menos que él.

“Digamos que estoy comenzando una relación con Delfina, que es increíble. Es súper compañera, súper cariñosa… Tiene valores de los que es difícil encontrar. No le pongamos rótulos, pero digamos que sí, que estoy con ella", sostuvo Alfa.

El cronista de El Trece mencionó que Delfina se cambió de look y quiso saber si él había tenido algo que ver: “¿Vos le pediste que cambiara?”. “No, no. Yo no le pedí nada. Ella eligió ser más clásica y me parece perfecto”, aclaró el hombre de Tigre.

Alfa también se refirió a las críticas que recibe a diario por la diferencia de edad con la influencer: “Yo creo que la gente cuestiona porque sí. ¿Cuál es el problema? Me dicen que podría ser mi hija, sí, pero no es mi hija, ¿entonces?”.

En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron la entrevista con el ex GH y luego pasaron un material polémico, donde se ve al mediático discutiendo con su pareja. "Ella lo presionó en un momento como para que blanquee y le ponga título a la relación”, comentó Nancy Duré sobre cuál habría sido el motivo de la pelea.