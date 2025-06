Tremendo momento: Andrea largó toda su bronca y cruzó con todo a Tato en Gran Hermano

La morocha tomó la palabra y confesó: "Sentí cosas que no me gustaban cuando vivía acá. Me preguntó si era trans (por Luz Tito) y está todo bien que me lo pregunte pero no era el momento porque llevábamos dos días. Y si yo lo era no tenía ganas de decirte, a partir de ahí no tenía ganas de remontar".

Luciana Martínez intervino en la charla grupal en el living y cuestionó esa posición: "A mí me dijeron un montón de cosas igual y sin embargo vuelvo distinta y no me la agarro con los chicos".

Luego, Andrea apuntó directamente contra Tato: "Con Santi tengo otro tema porque creía que sí conectaba y antes de hablarlo conmigo lo habló en el confesionario y a mí me pareció falta de códigos. Tenía otra imagen de él y lamento mucho haberme encontrado con esta, que no me gusta".

"Es contradictorio que querías que te lo diga y cuando te lo digo no te lo tomas bien", se defendió el participante ante la furia de su compañera.

Y luego ella terminó cruzando a Luciana por meterse en la charla al ver que quiso decir algo y luego se calló: "Tenes mucha boquita para hablar pero estuviste cinco meses acá cerrando el or.. y a mí me la picas".

La crisis total y llanto de Selva tras la fuerte pelea con Petrona y la eliminación de Sandra en Gran Hermano

Sandra Priore quedó eliminada de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) y Selva Pérez no pudo evitar quebrarse por completo después de unas últimas horas muy movilizantes que vivió por su fuerte pelea con Petrona Jerez.

La uruguaya se quebró por completo tras seguir en el reality y agradeció el apoyo de la gente. “Gracias familias”, dijo Selva luego de ser salvada por el público.

Luego, agarró su valija y caminó sola a la habitación, donde se quebró por completo: “No soy falsa, esa es la cuestión, no soy falsa”, dijo la participante entre lágrimas.

Ulises Apóstolo ingresó a la habitación y trató de consolarla al verla tan conmovida. “Estoy muy tranquila, pero estoy emocionada”, le dijo ella, remarcando su accionar en la convivencia.

“Más vale, tranqui. Está bien tirar una lágrima. Al baño, lavate la cara y seguir adelante”, le dijo Ulises mientras ella le agradeció la contención en ese momento de profunda angustia.