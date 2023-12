Tuli Acosta sorprendió a todos con el final de su reggaetón hot en el Bailando 2023

A continuación, el jurado Ángel de Brito le dio su devolución: "Me parece que esto que hicieron hoy está hecho a medida de Tuli. Es exactamente lo que tu generación ve, le gusta, consume. Vos tenés una energía. Hicieron el perreo, hubo beso al final que es donde corresponde". El conductor de LAM la calificó con un 10.

Pampita, en tanto, opinó bastante diferente al periodista: "En este ritmo voy a hacer abuso de poder y el ritmo que no se haga hot va a ser malísimo. Yo veo que todo salió bien, pero no me daba hot. El beso al final, no había una historia que me llevara a ese beso. El puntaje es secreto y muy malo".

Moria Casán, por su parte, agregó: "Esto tuvo una versatilidad, pero no fue hot". La One la puntuó con un siete, y Marcelo Polino, quien fue el más severo de los cuatro porque la calificó con un cero, le señaló a la bailarina: "No responde al ritmo".

Embed

Tuli Acosta apuntó contra El Tirri en la sentencia todos contra todos del Bailando 2023: "Se hizo el ganso"

En la sentencia todos contra todos del Bailando 2023 (América TV), Tuli Acosta -una de las más nominadas- disparó contra El Tirri y lo votó.

La influencer y bailarina Tuli Acosta debutó con la salsa de a tres en reemplazo de Noelia Pompa, quien tuvo que dejar el Bailando el mes pasado.

"¿Ya pensaste a quién?", le preguntó el conductor Marcelo Tinelli. "Sí, a El Tirri", lanzó. "No puede ser que ganara en el puntaje", dijo un poco enojada.

"Ah, estás caliente porque fue el primero en los puntajes", remarcó el presentador la idea de Tuli. "Me duele todo el cuerpo y este vino, se hizo el ganso y sacó el mejor puntaje", argumentó.

El Tirri, con cara de pocos amigos, se quedó callado. Y Tinelli dijo: "Es lo que piensa ella, es muy directa, se hizo el ganso, quiso decir el pato, no sé qué animal era (por el disfraz que llevó su primo)". "El pollo", se corrigió el conductor. "Bueno, se hizo el turuleco y el voto es para él, pero lo quiero", cerró la bailarina.