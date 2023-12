Se lesionó una participante del Bailando 2023 y deberán buscar una reemplazante urgente

La pareja viene atravesando algunas polémicas. Hace unas semanas Coti Romero, por ejemplo, los había acusado de haber mentido sobre cómo inició su relación.

Nenu López estuvo el último fin de semana en El debate del Bailando y contó su verdad sobre el romance con Salwe. "No fue una estrategia", aseguró la bailarina. "No quería quedar como que estaba conociendo a alguien, y que salía con otro, y que a la vez me ponía de novia al toque", reveló.

Coti Romero se peleó a muerte con Martín Salwe en el Bailando 2023: "Voy a terminar presa si me das consejos"

Este jueves, Coti Romero y Martín Salwe se vieron cara a cara en el Bailando 2023 (América TV), y se tiraron con todo. "Querés previa a costa mía y no te voy a dar ese privilegio", le dijo la ex Gran Hermano a Salwe. "Bueno, te mando un beso", ironizó el bailarín.

Días atrás, Martin contó en el streaming de Intrusos que el supuesto romance de Coti y su bailarín era para generar polémica ya que “se está quedando sin previa”. Antes, Coti había revelado que en un principio la relación de Nenu y Salwe era inventada para que se hable de él.

Ahora, en la pista de baile, Martín le preguntó a Coti: "Perdón, porque hablaste un montonazo ¿con qué me quedó? Me perdí". "Con tus inventos", le respondió la correntina. "Porque pasaste de Nenu (López), chat, Milett (Figueroa), amiga, bar, va a caer, previa", siguió Salwe. "Con tus abogados", le retrucó Coti. "Sí, abogado tengo", le confirmó Martín.

"Lo único que te digo de corazón, calculo que otra persona te va a dar este consejo, pensá antes de hacer las cosas", expresó Salwe. "No me des consejos, porque voy a terminar presa si me das consejos", disparó Romero.

"Vos dijiste en un medio: 'voy a contar en la pista todo lo que sé de Martín'. Te escucha el país", dijo Salwe. Ahí, Tinelli se rió de sus dichos y lo comparó con Sergio Massa en el último debate presidencial.

"A vos que te burlás de las mujeres, de los homosexuales, que le decís tragasables a los gays", lanzó Coti. El conductor quiso intervenir y Salwe le dijo: "Dejá que hable".

"Mi consejo es: lo que estás haciendo ahora es un error. Porque, desde el impulso, vos como comunicadora en un medio público tenés que tener un poco más de consciencia con las palabras. Lo que recién hiciste es un error, es una injuria, es un perjurio. Tenés que tener más responsabilidad con las palabras", le aconsejó. "¡Uh! Haz lo que yo digo y no lo que yo hago", le respondió Coti.

Hacia el final de la picante pelea, Salwe le volvió a sugerir: "No sos superpoderosa, no sos una mujer recontra empoderada por decir boludeces, por tirar cosas, es re peligroso, dañás muchas imágenes, tranqui. Te recomiendo que respires antes de hablar".