Tuvo un ACV a los 28, su carrera se interrumpió y hoy la rompe en Granizo de Guillermo Francella

Su trayectoria incluye actuaciones en: Los Simuladores, Casados con hijos, Floricienta, Montecristo, Alma Pirata, Son Amores, Los secretos de Papá, Le ley del amor, Costumbres Argentinas, Casi Angeles, Los Protectores, entre otros.

Granizo

Pero unos años su carrera se vio teñida de negro a través de un mal diagnóstico médico donde le dijeron qué tenia esclerosis múltiples, y durante dos años vio a diez neurólogos buscando despejar el monstruo de esa dura enfermedad, años después logró saber que había sido un ACV, y en medio de esta dura enfermedad perdió dos personas muy valiosas en su vida como su padre.

"Mi carrera se vio interrumpida cuando tuve un ACV a los 28 años, los médicos me diagnosticaron esclerosis múltiples, y durante dos años vi diez neurólogos hasta que se dieron cuenta que no era eso y fue un ACV, en el medio de ese tiempo murió mi pareja y mi padre, lo cual fueron tres años que viví sumergido en una nebulosa de dolor y no sabia por quién lloraba, pero me sobrepuse y salí adelante", contó Arteaga.

Guillermo Francella

Marcelo Arteaga: "Con Francella pegamos muy buena química"

Pese a estos duros momentos, logró sobreponerse y retomó su carrera donde logró su tan ansiado debut en la pantalla grande en la exitosa película Inseparables, con Oscar Martínez y Rodrígo de la Serna con la dirección de Marcos Carnevale. Y ahora participó en la película de la que todos hablan: Granizo.

"Esto de la película Granizo es un gran empujón para mí, con Guillermo pegamos muy buena química, ya habíamos grabado varias veces en Casados con hijos", señaló Marcelo a PrimiciasYa.

Por estos días, Marcelo Arteaga se encuentra viviendo en Madrid y está evaluando varias propuestas laborales de cine y televisión en Argentina y España.