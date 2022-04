La reacción de Federico Bal ante las críticas a Granizo, la nueva película de Guillermo Francella

guillermo francella.jpg

Más allá de la gran repercusión que tuvo el filme en sus primeros días, en las redes sociales se multiplicaron mensajes cuestionando la actuación de Francella, de 67 años, y la historia en sí, con contundentes mensajes y memes.

En este contexto, Federico Bal se mostró sorprendido por algunos comentarios que observó en Twitter y salió a bancar a Francella y al cine nacional.

"Me sorprende la cantidad de críticas que recibe la película #Granizo de Francella. No la vi. La voy a ver", comenzó su mensaje el actor.

Y agregó: "Pero realmente estamos tan rotos que tenemos q tirar nuestro odio contra una peli de industria nacional q está siendo éxito en Netflix? Mas amor gente, de verdad".

El Chyno Agostini y una fuerte frase contra Fede Bal

La escandalosa separación que protagonizaron Fede Bal y Barbie Vélez afectó mucho a ambas familias, ya que hubo denuncias cruzadas por diferentes actos de violencia entre ellos.

Si bien ya cada uno pudo continuar con sus vidas, esto marcó un antes y después en todos ellos. En diálogo con El Show Del Regreso, conducido por Ulises Jaitt en Radio Ensamble, Chyno Agostini rompió el silencio y habló de cómo sería su reacción si se vuelve a cruzar con su ex cuñado.

"Si llega la cosa que nos cruzamos en algún momento y yo tampoco le voy a no sé… dar una piña entendés. No es mi estilo tampoco. Si no me doy cuenta que está el chabón, la mejor y me levanto y me voy", detalló.

"No voy a charlar con una persona que bueno que pasó por mi familia y fue un daño muy grande, fue pasar de página también para nosotros. Hablo de mi hermana Barbie", afirmó el hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez.

Luego, continuó: "No sé si fue el peor cuñado, me da igual. No sé si fue el peor el mejor. No voy a opinar porque me da lo mismo. No trabajaría con Fede por todo lo que repercute en mi familia. No es algo que yo quiera hacer".

"Puede ser que Fede Bal me haya defraudado, por eso te digo que no sería mi estilo ir a empujar a alguien o ir a pegarle. Yo soy muy pacífico, pero más allá de todo, yo no le haría ningún daño ni nada, no le deseo el mal a nadie", cerró Chyno Agostini sobre Fede Bal.