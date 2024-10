Tyago Griffo, furioso con Coti Romero tras una dura acusación en su contra: "Es tristísimo lo que hizo"

“Pero cantamos después de que hablamos…. La próxima tendré que cantar La pollera amarilla, capaz que ahí se me entiende…la próxima cantaremos eso seguramente”, le respondió Coti. “Está bien. Los jóvenes, la gente de ahora, de esta época... es como raro todo para mí”, esbozó la integrante del VAR.

Visiblemente enojada, la correntina retrucó: “Tenes un hijo también, que encima hacía violencia de género si vamos a hablar. Así que…digamos, la juventud…”. La Bomba no quiso seguir discutiendo y abandonó el estudio.

En sus dichos, Coti hizo referencia a un video que se hizo viral en mayo, donde se lo ve a Tyiago Griffo discutiendo y dándole un golpe a Azul López, quien por entonces era su pareja.

Este jueves, Tyago estuvo en las grabaciones del Cantando 2024 y se defendió tras las declaraciones de la ex Gran Hermano. A la salida, el hijo de La Bomba habló con Intrusos (América TV).

"Es una situación fea. Yo no tenía ganas de tocar un tema delicado en este lugar. Lo que tengo para decir lo van a poder ver esta noche en el Cantando 2024. Coti no sabe nada de lo que sucedió. No me conoce. Y es tristísimo lo que hizo. Atacó a mi mamá con algo que ella no tiene nada que ver. Le hizo vivir un mal momento", afirmó.

Tyago remarcó lo que se ve en el video que se hizo viral "sucedió en un contexto que nadie conoce". "Pasó algo gravísimo. Me tocó vivir una situación extrema, pero no me interesa dar detalles porque involucra a otras personas", agregó.

El hijo de La Bomba se mostró firme con su postura. "Estoy muy tranquilo con la persona que soy. No tengo nada que ocultar ni esconder", cerró.

¡Explosivo! Coti Romero renunció al Cantando 2024 tras su cruce con La Bomba Tucumana

El lunes, Coti Romero protagonizó una de los momentos más picantes del Cantando 2024 (América) cuando cruzó a Gladys La Bomba Tucumana y acusó a su hijo de ejercer violencia de género.

Este episodio estuvo en boca de todos y este martes, en una nueva gala, Coti Romero finalmente decidió presentar su renuncia al certamen y se despidió en vivo del programa.

“En el momento en el que estoy de mi vida, decido bajarme del Cantando. Está todo bien, estoy completamente agradecida con la producción, pero lo decidí hace bastante, lo charlé con mi grupo, y siento que no quiero en estar en este momento acá”, comenzó diciendo desde el streaming.

Rápidamente la conductora Karina Mazzocco le preguntó si su incomodidad estaba relacionada a lo ocurrido la noche anterior con el VAR y ella explicó: “Todos nos estamos haciendo los locos, y estamos haciendo oídos sordos a un tema que claramente el mejor lugar para tratarlo es la tele".

"Yo no soy quien para ustedes o lo que sea, pero me parece flashero que estemos cerrando los ojos ante un tema que la justicia no se hace cargo. Al menos podríamos buscar la condena social”, siguió.

De todas formas optó por centrarse en su elección y aseguró: “Decidí bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida donde puedo decidir así que hoy decido que me bajo del Cantando”.

“Así como pasó con el compañero de Lolo, que le dijeron que es mejor que si no se siente bien, se vaya, lo voy a hacer, chicos. Estoy muy agradecida con todos. Estoy muy sensible y siempre voy a estar para lo que necesiten”, continuó llorando.

Por último, se acercó hasta el estudio y haciendo oficial su renuncia, concluyó: “A veces uno toma una decisión y es eso, hay que poner delante la salud mental y siento que, de igual manera me iba a tener que bajar si seguía porque tengo un viaje y necesito estar con mi familia”.