¡Explosivo! Coti Romero renunció al Cantando 2024 tras su cruce con La Bomba Tucumana

“En el momento en el que estoy de mi vida, decido bajarme del Cantando. Está todo bien, estoy completamente agradecida con la producción, pero lo decidí hace bastante, lo charlé con mi grupo, y siento que no quiero en estar en este momento acá”, comenzó diciendo desde el streaming.

Rápidamente la conductora Karina Mazzocco le preguntó si su incomodidad estaba relacionada a lo ocurrido la noche anterior con el VAR y ella explicó: “Todos nos estamos haciendo los locos, y estamos haciendo oídos sordos a un tema que claramente el mejor lugar para tratarlo es la tele".

"Yo no soy quien para ustedes o lo que sea, pero me parece flashero que estemos cerrando los ojos ante un tema que la justicia no se hace cargo. Al menos podríamos buscar la condena social”, siguió.

De todas formas optó por centrarse en su elección y aseguró: “Decidí bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida donde puedo decidir así que hoy decido que me bajo del Cantando”.

“Así como pasó con el compañero de Lolo, que le dijeron que es mejor que si no se siente bien, se vaya, lo voy a hacer, chicos. Estoy muy agradecida con todos. Estoy muy sensible y siempre voy a estar para lo que necesiten”, continuó llorando.

Por último, se acercó hasta el estudio y haciendo oficial su renuncia, concluyó: “A veces uno toma una decisión y es eso, hay que poner delante la salud mental y siento que, de igual manera me iba a tener que bajar si seguía porque tengo un viaje y necesito estar con mi familia”.

Este lunes Coti Romero se presentó en el Cantando 2024 (América) y al momento de recibir la devolución del VAR tuvo un picantísimo cruce con Gladys La Bomba Tucumana, que terminó por abandonar el estudio.

“Coti…venían bien, vos venías mejorando un montón, pero hoy no fue la mejor gala tuya. Hubo muchos problemas en las armonías o en los cambios. Hubo desafinaciones, y la verdad que a mí no me gustó. De tanto que hablaron, me olvidé de todo”, comenzó diciendo La Bomba.

Al mismo tiempo, le puso un -2 como puntaje, y Coti reaccionó: “Pero cantamos después de que hablamos….”. “La próxima tendré que cantar La pollera amarilla, capaz que ahí se me entiende…la próxima cantaremos eso seguramente”, agregó indignada.

“Está bien. Los jóvenes, la gente de ahora, de esta época, es como raro todo para mí”, le respondió la cantante de cumbia.

Sin embargo, Coti arremetió: “Tenes un hijo también, que encima hacía violencia de género si vamos a hablar. Así que…digamos, la juventud…”.

“Ese tema se confirmó y hay un video. Yo no estoy hablando sin pruebas, hay un video. Si vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar bien de toda la juventud y no solamente la que está parada acá dando la cara", aclaró.

Completamente en shock, Gladys continuó y expresó: “Si, la verdad que la juventud está pasando un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene la fama y les pasa esto que te está pasando a vos, mi amor. Lo lamento muchísimo, lamento que tengas que recurrir a estas cosas tan bajas, tan tristes, y tan lamentables, solamente porque te di una devolución. No me parece el lugar”.

“Yo muchísimas gracias, a todo el país le pido disculpas, gracias Marcelo Polino por cuidarme, gracias a todos, pero hasta acá llegó mi amor y el respeto. Es tristísimo, me duele el corazón”, completó segundos más tarde y tomó la decisión de abandonar el estudio.