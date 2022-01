Un fanático intentó entrar a la casa de Araceli González.

Embed

"Lamentablemente, esa persona ingresó, pero no la estábamos esperando. Fue toda una confusión y terminamos pasamos un mal momento. Esa persona solo quería verme. Fabián (Mazzei) habló con esa persona y le explicó que yo no lo podía ver. Inmediatamente, llamamos al personal de seguridad del country. Actuaron rápido y llevaron a ese hombre", siguió.

Según explicó la actriz, más tarde, ese mismo sujeto intentó por segunda vez entrar al barrio y llegar hasta su casa. "A la noche, esa persona volvió y quiso entrar nuevamente. Ahí actuó la Policía, como corresponde. Todo se dio de forma tranquila", agregó.

Por último, Araceli llevó tranquilidad a sus vecinos. "Hice este video porque transcendieron cosas en un medio local que no son ciertas. No fue un robo. No atropellaron al personal de seguridad del country. Fue un susto. Quería aclararlo para toda la comunidad en la que vivo", sentenció.