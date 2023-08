Una ex de Javier Milei hizo una perversa confesión tras confirmarse el romance con Fátima Florez

"Es muy intenso. Me pedía fotos todo el tiempo", agregó sobre las conversaciones vía chat que tenían durante el poco tiempo que duró la relación.

Y sobre el final del vínculo comentó: "Después no me contestó más el teléfono y empieza a salir con Daniela. Así de la nada después de dos meses y medio hablando cortó".

"Me quedé con las ganas más de conocer. No lloré por él pero me sentí decepcionada", reconoció Romina. Y remarcó: "Tenía un carácter muy especial, no tiene mesura cuando se enoja".

"Lo primero que me habló fue de sexo tántrico, me regaló un libro", recordó. Y cerró sobre la idea que tenía él sobre las parejas: "Él no quiere tener hijos y confía en sus perros".

romina seferian.jpg

La tremenda reacción de la hermana de Javier Milei por el romance con Fátima Florez

En la tarde del lunes feriado se conoció una noticia que une nuevamente al mundo de la farándula y la política a nivel sentimental: el sorpresivo romance entre Fátima Florez y Javier Milei, después de la información que brindó Marina Calabró en Radio Mitre.

Lo cierto es que en el programa DDM, América Tv, se precisó cuál habría sido la reacción de la hermana del líder de La Libertad Avanza al enterarse de este romance que se hizo público.

La hermana de Milei, Karina, a quien el economista le dice "la jefa", es la única persona en la que el candidato a presidente libertario confía y tuvo un un rol esencial a lo largo de la carrera política del economista.

Al parecer, Karina no ve con buenos ojos la reciente relación del candidato presidencial con la humorista. “Para mí esto le resta votos porque lo instala en la tradición obvia de los políticos que de cara a las elecciones consiguen novia, tienen hijos, los empiezan a mostrar más”, opinó Franco Torchia en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

El periodista Mariano Yezze cuestionó: “La hermana era un problema para Milei porque todos pensaron que iba a ser la primera dama”. Y Torchia insistió: “Lo que tenía distinto Milei era que no necesitaba una novia de campaña, una mujer de campaña, un matrimonio de campaña y un hijo de campaña”.

Y luego Andrea Taboada amplió picante: “Perdón, pero hablando de la hermana... Me están diciendo que la hermana de Milei está que explota, está muy enojada”.