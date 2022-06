Valeria Mazza habló de la recuperación de su hijo Tiziano:  "Fueron momentos de mucha bronca"

Durante la tarde del domingo en el que se celebró el Día del Padre, Valeria Mazza felicitó a su progenitor y a su marido. Luego, aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus seguidores.

“Quiero agradecerles a ustedes por todos los mensajes, los llamados, los rezos...Realmente los sentimos muy cerca. Porque fueron momentos muy feos, de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha bronca e impotencia”, señaló.

Valeria Mazza ya había agradecido los mensajes de aliento desde el hospital Austral, donde su hijo fue internado. “Gracias por los mensajes, los rezos, la buena onda”, había expresado la modelo junto a una foto en la que se la veía con su hijo. “Nos sentimos muy acompañados”, había contado.

Tiziano recibió dos golpes de puño en la puerta de un boliche ubicado en Brown y Salta, en el barrio Pichincha de Rosario, cuando dos jóvenes lo atacaron. El momento fue registrado por la cámara del local ubicado en las calles Francia y Brown de la ciudad santafesina.

Por el incidente fueron imputados y detenidos Jesuán Ezequiel M., de 26 años, y Franco Ezequiel Z., de 27 años.

Embed

La profunda reflexión de Tiziano, el hijo de Valeria Mazza, tras la brutal golpiza

Tiziano, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, habló por primera vez después del brutal accidente que sufrió en la puerta de un boliche en Rosario.

En diálogo con Caras, el joven reflexionó sobre el ataque "Yo a ellos no les diría nada. No tengo nada para hablar. Lo charlamos mucho acá en casa. Yo no quiero revancha ni venganza. Lo único que me preocupa es que esto no pase más y que se resuelva al pie de la letra de lo que dice la Justicia", sostuvo.

"Que sea un mensaje claro de que si pasa esto, hay consecuencias. No puede seguir pasando que hagan algo así y sigan con su vida como si nada", agregó.

Por último, Tiziano remarcó que espera que el asunto pueda resolverse por la vía judicial. "Entiendo al padre de uno de los agresores que pidió perdón por lo que hizo su hijo, pero una cosa no quita a la otra. El señor puede estar recontra arrepentido, pero las cosas tienen sus consecuencias y esto se tiene que aprender", sentenció.