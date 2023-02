Viviana Canosa bancó el noviazgo de la China Suárez y Rusherking: "Por primera vez..."

“La verdad es que me aburren los nuevos personajes pero porque no los conozco. Wanda me cae simpática, por ejemplo, porque aparte es de la vieja camada”, sostuvo la conductora al ser consultada sobre la actualidad en el mundo del espectáculo.

Y ahí, Viviana agregó de manera sorpresiva: “Me gusta la China (Suárez) con el nuevo novio también, me encanta. No la conozco, pero yo la veo como feliz. Es como que por primera vez un tipo no la hace sufrir”.

“Benjamín Vicuña parece que la hizo sufrir, a ella y a todas. Si tenés una pareja donde los dos son famosos, cuidado. Cuida al otro si vas a tener sexo en un camarín, por ejemplo. Fijate porque le van a contar a la otra persona”, expresó la periodista muy dura con el actor chileno, ex de la actriz.

Cabe recordar que el romance de la China Suárez y Rusherking ya lleva varios meses y ambos pasan por un gran momento, el cual demuestran desde las redes siempre juntos.

Un fan se tatuó el nombre de la China Suárez: la sorpresiva reacción de la actriz

Eugenia la China Suárez recibió una inesperada y gran muestra de fanatismo extremo por parte de un seguidor. Desde las redes sociales, la actriz mostró la foto del tatuaje que se hizo un seguidor con su nombre en el brazo acompañado de un corazón.

China Suárez y un corazón color rojo, se observa en el tattoo que se hizo este fanático. A lo que la actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y agregó el emoji de cara sonriendo y llorando a la vez.

Después de tamaña muestra de admiración y al ver que la actriz compartió su tattoo en las historias, él le agradeció y volvió a remarcar cuánto la admira.

"No puedo, no me entra tanta felicidad. Te amo @sangrejaponesa, gracias", expresó el fan al ver la historia que compartió ella con el tatuaje.