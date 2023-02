Un fan se tatuó el nombre de la China Suárez: la sorpresiva reacción de la actriz

china suarez 2.jpg

China Suárez y un corazón color rojo, se observa en el tattoo que se hizo este fanático. A lo que la actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y agregó el emoji de cara sonriendo y llorando a la vez.

Después de tamaña muestra de admiración y al ver que la actriz compartió su tattoo en las historias, él le agradeció y volvió a remarcar cuánto la admira.

"No puedo, no me entra tanta felicidad. Te amo @sangrejaponesa, gracias", expresó el fan al ver la historia que compartió ella con el tatuaje.

La contundente reacción de la China Suárez cuando le pidieron que muestre su anillo de compromiso con Rusherking

Ya desde el año pasado comenzaron a circular fuertes versiones de compromiso entre la China Suárez y Rusherking, que si bien ellos no confirmaron ni desmintieron, lo cierto es que el noviazgo entre la actriz y el cantante avanza a paso firme.

Desde compartir viajes, tanto laborales como particulares, hasta alguna que otra producción publicitaria, los chicos viven un presente inmejorable y todo hace pensar que por fin la actriz habría encontrado al hombre de sus sueños.

Es así que en una de sus tantas interacciones con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, la China Suárez respondió las consultas de su fandom y no esquivó esta vez la consulta sobre si dio un paso más en su noviazgo con el rapero santiagueño.

"Foto del anillo de compromiso", le pidieron concretamente en la cajita de preguntas de la red social, y la pareja de Rusherking no tuvo inconveniente alguno en confesar: "No estoy comprometida jeje" junto a una postal en las playas de Pinamar donde pasó unos días a fines de enero.