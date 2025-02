¿Wanda Nara o la China Suárez? Revelan a quién de las dos prefieren en Turquía y causó impacto

Al tiempo que agregó abiertamente: “Si la China Suárez tiene buena o mala fama, no tengo ni idea. Sé algo de ella por lo que leo la prensa argentina, pero francamente no hay repercusiones de la relación con Icardi, y en el caso de Wanda Nara, la gente no se interesa por ella. Se puede decir que ella no tiene muy buena fama en Turquía”.

“Wanda Nara llegó en silencio y también se fue en silencio. Su llegada a Turquía no tuvo repercusión, fue totalmente eclipsada por Icardi. Le entregaron el premio a la mujer más exitosa de Europa, pero nadie saber cuáles son los logros de Wanda Nara”, disparó picante Sancar sobre la rubia y su premiación en su país.

Y como si eso fuera poco, dijo que la organización de los Europa Awards estarían completamente decepcionados de Wanda. “Estoy seguro que los organizadores también estaban decepcionados porque Wanda Nara no logra causar ningún impacto en Turquía”.

Al tiempo que, luego de afirmar que Nara no tiene ningún contrato con la tv de su país como deslizó ella desde sus redes, Özgür Sancar confió sobre la China Suárez que “parecía muy feliz con Icardi en el palco cuando se jugaban en el derbi entre el Galatasaray y Fenerbahçe”.

Y por último reveló una particularidad con la que atrajo a los hinchas. “La China Suárez se vistió una camiseta muy popular del Galatasaray y por ello los fanáticos aficionados se quisieron sacar fotos con ella, pero no creo que China Suárez sea una figura importante para los turcos”, concluyó rotundo.

La particular coincidencia de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Claramente el escandaloso enfrentamiento de Wanda Nara con su ex, Mauro Icardi, y su actual pareja Eugenia China Suárez se trasladó a Turquía, dado que los tres coincidieron en Estambul. Y desde las redes sociales, sus respectivos seguidores repararon en un detalle que llamó la atención de muchos.

Mientras que la actriz acompañó al futbolista a terminar de arreglar su situación con el Galatasaray en medio de la rehabilitación de su rodilla operada, la conductora de Bake Off Famosos viajó a recibir un polémico premio a la Mujer del año.

Es así que por estos días los tres protagonistas del culebrón de la farándula porteña de este verano no dejaron de mostrarse desde sus redes sociales paseando por Estambul. “Frente al Bósforo nos comemos un choclito”, contó el acompañante de Wanda, Kennys Palacios, en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara y Kennys Palacios en el Bósforo.jpeg

Claro que la sorpresa llegaría apenas minutos después cuando Icardi publicó en su cuenta de la misma red social una serie de fotografías junto a la China Suárez con una particular dedicatoria amorosa.

“Que las olas de Bósforo nos susurren promesas de amor mientras nos abrazamos en su orilla. Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mí siempre pertenecerá", escribió el futbolista.

Así, no tardó mucho tiempo para que los internautas sacaran sus propias conclusiones luego de que la cuenta @elejercitodelam mostrara las pruebas de que por pocos minutos Mauro Icardi y la China Suárez no se cruzaron personalmente con Nara y su peluquero, Kennys Palacios, a miles y miles de kilómetros de distancia de Buenos Aires. ¿Coincidencia o mojada de oreja?