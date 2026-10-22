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Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: "Haciendo de..."

En SQP mostraron una escena de Sin códigos, la ficción protagonizada por Adrián Suar y Nicolás Cabré, en la que la Wanda Nara aparece. La grabación se conoció en la previa del estreno de ¿Querés ser mi hijo?

22 oct 2026, 16:39
Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: Haciendo de...

Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: "Haciendo de..."

Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: Haciendo de...

Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: "Haciendo de..."

Wanda Nara está a punto de sumar un nuevo capítulo a su recorrido profesional con el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que llega este jueves 22 de octubre a los cines argentinos. En medio de la expectativa por su debut cinematográfico, salió a la luz un video de sus primeros pasos frente a las cámaras, cuando todavía estaba lejos de convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo.

El archivo fue presentado por Martín Salwe en SQP (América TV), donde revelaron que la conductora había participado como extra en Sin códigos, la serie de Pol-ka que tuvo como protagonistas a Adrián Suar y Nicolás Cabré.

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Encontramos un archivo de Wanda, sus inicios como actriz, haciendo de extra. Lo podemos ver ”, anunció el panelista al presentar las imágenes.

En el fragmento, que dura alrededor de diez segundos, Wanda aparece en segundo plano, detrás de otros personajes, mientras Suar y Cabré llevan adelante la escena. Se trata de una participación breve, que pasó prácticamente inadvertida y que ahora volvió a circular a raíz de su nuevo desafío profesional.

¿La viste? Ahí está. Está de extra ”, remarcó Salwe mientras repasaban el material al aire.

La aparición generó comentarios entre los integrantes del programa, que pusieron en perspectiva el recorrido de Nara desde aquella participación hasta su presente como conductora de televisión y protagonista de una película.

Wanda Nara debuta como protagonista en el cine con ¿Querés ser mi hijo?

El hallazgo se conoció en la antesala del estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que marca el debut de Wanda como protagonista de un largometraje. La película también cuenta con las actuaciones de Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.

En la historia, Nara interpreta a Lucía, una mujer que descubre la infidelidad de su pareja y se queda sin trabajo. En plena crisis personal, regresa a su antiguo departamento y conoce a Javier, su joven vecino, interpretado por Bernasconi. Para conseguir el puesto laboral que desea, ella le propone que se haga pasar por su hijo, pero el acuerdo toma un rumbo inesperado cuando entre ambos surge una atracción.

La producción, filmada en Montevideo, Uruguay, es una adaptación de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo?, estrenada en 2023. Con este proyecto, Wanda da un paso más allá de su habitual trabajo en televisión y se enfrenta al desafío de sostener un papel central en la pantalla grande.

Así, el video de Sin códigos vuelve a poner el foco en una etapa poco conocida de su historia profesional, justo cuando la mediática se prepara para mostrar una nueva faceta ante el público.

RS Fotos

     

 

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