Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: "Haciendo de..."

“¿La viste? Ahí está. Está de extra ”, remarcó Salwe mientras repasaban el material al aire.

La aparición generó comentarios entre los integrantes del programa, que pusieron en perspectiva el recorrido de Nara desde aquella participación hasta su presente como conductora de televisión y protagonista de una película.

Wanda Nara debuta como protagonista en el cine con ¿Querés ser mi hijo?

El hallazgo se conoció en la antesala del estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que marca el debut de Wanda como protagonista de un largometraje. La película también cuenta con las actuaciones de Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.

En la historia, Nara interpreta a Lucía, una mujer que descubre la infidelidad de su pareja y se queda sin trabajo. En plena crisis personal, regresa a su antiguo departamento y conoce a Javier, su joven vecino, interpretado por Bernasconi. Para conseguir el puesto laboral que desea, ella le propone que se haga pasar por su hijo, pero el acuerdo toma un rumbo inesperado cuando entre ambos surge una atracción.

La producción, filmada en Montevideo, Uruguay, es una adaptación de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo?, estrenada en 2023. Con este proyecto, Wanda da un paso más allá de su habitual trabajo en televisión y se enfrenta al desafío de sostener un papel central en la pantalla grande.

Así, el video de Sin códigos vuelve a poner el foco en una etapa poco conocida de su historia profesional, justo cuando la mediática se prepara para mostrar una nueva faceta ante el público.

RS Fotos