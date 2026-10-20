La letal respuesta de Elina Costantini a Teresa Correa en medio del escándalo por los restos de su padre

Además, defendió al empresario de las acusaciones y destacó sus valores personales. “Hay que ser bueno en la vida”, expresó, antes de agregar: “Mi marido es una gran persona, muy honesto. Hay que obrar con buena fe”.

Por último, Elina se refirió al enfrentamiento judicial por el uso del apellido Costantini, una disputa que considera especialmente delicada porque involucra la identidad de su familia. En ese sentido, insistió en que tanto ella como su marido y su hija merecen respeto y recordó que existe una indicación judicial sobre el tema.

“La Justicia pidió que nadie hable del tema. Dijeron que van a tomar las medidas legales los abogados, hay una menor de edad, nuestra hija, y hay que pensar en ella”, concluyó.

Qué había dicho Eduardo Costantini

Eduardo Costantini salió a responder las acusaciones de su exmujer, Teresa Correa, quien aseguró que le habría pedido retirar los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz. El empresario negó esa versión y la calificó como “una mentira absoluta ”.

Sin embargo, reconoció que había conversado con algunos de sus hijos sobre la posibilidad de trasladar las cenizas de familiares a otro sector del cementerio. Según explicó, las parcelas que tiene allí están ocupadas por distintos integrantes de la familia.

En ese contexto, Costantini sostuvo que, si falleciera, no tendría espacio disponible en ese lugar para descansar junto a sus seres queridos. Por ese motivo, planteó la posibilidad de reorganizar la ubicación de los restos familiares, aunque aseguró que la idea no prosperó.

El empresario afirmó que sus hijos se opusieron al traslado y que decidió no avanzar con la propuesta. Además, negó haber enviado a un intermediario para transmitirle ese pedido a Teresa y aseguró que compró otra parcela para resolver la cuestión de cara al futuro.