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La letal respuesta de Elina Costantini a Teresa Correa en medio del escándalo por los restos de su padre

Elina Costantini salió al cruce de Teresa Correa, exmujer de Eduardo, tras la polémica por los restos de los padres de ella en el Jardín de Paz, sobre la que se pronunció el empresario.

20 oct 2026, 23:38
La letal respuesta de Elina Costantini a Teresa Correa en medio del escándalo por los restos de su padre

La letal respuesta de Elina Costantini a Teresa Correa en medio del escándalo por los restos de su padre

La letal respuesta de Elina Costantini a Teresa Correa en medio del escándalo por los restos de su padre

La letal respuesta de Elina Costantini a Teresa Correa en medio del escándalo por los restos de su padre

Eduardo Costantini quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que su exmujer, Teresa Correa, asegurara que él le habría pedido retirar los restos de sus padres del Jardín de Paz. El empresario sostuvo que sus parcelas están “repletas” y que, si fallece, “no tiene espacio”. Por su parte, Elina Costantini salió a defender a su marido y cuestionó las versiones que circularon sobre el conflicto.

En diálogo con LAM (América TV), se refirió a las repercusiones del caso y dejó en claro que las críticas no le quitan el sueño. “Nunca me importaron las críticas, que sigan hablando”, lanzó, antes de destacar el presente personal que atraviesa junto al empresario: “Estoy con una hija hermosa con el amor de mi vida, con hijos que van a venir, con un casamiento por iglesia que está por darse”.

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Al hablar de Teresa, Elina hizo una aclaración sobre su apellido y remarcó que “no es Costantini”, sino que su apellido es “Correa”. Luego, tomó distancia de la controversia y respaldó la postura de su esposo: No puedo hablar de una persona que casi no conozco. Mi marido ya salió a aclarar. Hay muchos dichos de mentiras y falsedades ”.

Sin embargo, también puso en duda el momento en que trascendió la información y deslizó que podría existir una intención detrás de las declaraciones: “Qué casualidad que cuando hay una audiencia, aparece esto”.

Además, defendió al empresario de las acusaciones y destacó sus valores personales. Hay que ser bueno en la vida, expresó, antes de agregar: “Mi marido es una gran persona, muy honesto. Hay que obrar con buena fe”.

Por último, Elina se refirió al enfrentamiento judicial por el uso del apellido Costantini, una disputa que considera especialmente delicada porque involucra la identidad de su familia. En ese sentido, insistió en que tanto ella como su marido y su hija merecen respeto y recordó que existe una indicación judicial sobre el tema.

La Justicia pidió que nadie hable del tema. Dijeron que van a tomar las medidas legales los abogados, hay una menor de edad, nuestra hija, y hay que pensar en ella”, concluyó.

Qué había dicho Eduardo Costantini

Eduardo Costantini salió a responder las acusaciones de su exmujer, Teresa Correa, quien aseguró que le habría pedido retirar los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz. El empresario negó esa versión y la calificó como “una mentira absoluta ”.

Sin embargo, reconoció que había conversado con algunos de sus hijos sobre la posibilidad de trasladar las cenizas de familiares a otro sector del cementerio. Según explicó, las parcelas que tiene allí están ocupadas por distintos integrantes de la familia.

En ese contexto, Costantini sostuvo que, si falleciera, no tendría espacio disponible en ese lugar para descansar junto a sus seres queridos. Por ese motivo, planteó la posibilidad de reorganizar la ubicación de los restos familiares, aunque aseguró que la idea no prosperó.

El empresario afirmó que sus hijos se opusieron al traslado y que decidió no avanzar con la propuesta. Además, negó haber enviado a un intermediario para transmitirle ese pedido a Teresa y aseguró que compró otra parcela para resolver la cuestión de cara al futuro.

     

 

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