Wanda Nara se cruzó con Yanina Latorre y expuso cómo le pide información: las capturas de los chats

En un reciente posteo, Yanina expresó: "Acá estoy mi amor. Les cuento, la chaperona de Wanda, suspendida en Tequila, por escandalosa. El jueves ni ella ni el amigo de L-Gante entraron. Tan fondo de olla. No les dieron parking. Caminaron mucho para estaciones”. Y agregó: ”Wanda llama y manda mensajes. ¿Qué querrá?”.

image.png

Ante esas declaraciones, Wanda expuso chats con la panelista. En esas conversaciones se observa que le hace varias preguntas, pero la ex de Mauro la ignora. “No te llamé. Mirá Susana ya que sos tan fan mía”, le dijo la mediática a la angelita.

image.png

“Amo que Wanda esté pendiente de mí. Reina no dije que me llamás a mí... estás llamando y mandando mensajes. ¡Me gusta que seas mi fan!”, aclaró Yanina, en respuesta a las capturas que colgó Wanda.

La integrante de LAM mostró también que la conversación que expuso la ex de Icardi no es de la última vez que intercambiaron mensajes.

image.png

La dura advertencia de Mauro Icardi a Wanda Nara tras estar con Susana Giménez: "Viviste una doble vida y..."

Wanda Nara prendió el ventilador en una extensa entrevista con Susana Giménez y apuntó fuerte contra Mauro Icardi y dando picantes detalles del vínculo entre su ex y la China Suárez. "Encontré chats", confirmó la animadora de Bake Off Famosos.

Tras los escandalosos datos que reveló la mediática, Mauro salió rápido a responderle en un mensaje que le envió en la noche de domingo al periodista Pepe Ochoa, quien compartió el material desde su cuenta en X. "Esto termina mal", advirtió el panelista de LAM.

Y compartió el extenso texto que le envió Icardi respondiéndole a Wanda: "¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticas de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace tres años? ¿Y aseveraste ser infiel hace tres años? Vos lo afirmaste, te olvidas que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida", comenzó.

“La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos. Vos mismo lo contaste. ¿A Susana incluso, le mentiste en ese entonces? No me extrañaría. Pudiste elegir, yo te di la chance, vos decidiste fingir demencia y seguir. Nadie te obligó. Qué te llevó a quedarte y tener doble vida, no lo sé”, remarcó el futbolista.

Y dejó en claro: “Nunca cazé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injurias y difamas, excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos. No me interesas, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras”.

“Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión. No mostrás nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué haces cuando la Justicia ‘pericie’ pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con lA”, concluyó Mauro Icardi advirtiendo que esto seguirá dirimiéndose en el plano legal.

mauro icardi respuesta a wanda nara tras la entrevista con susana gimenez.jpg