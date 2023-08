Wanda Nara se despidió de MasterChef y confesó la verdad: "Tuve..."

"Hoy es la gran final. Para mi en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país, llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir", comenzó su mensaje.

"Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo", remarcó.

wanda nara 1.jpg

"Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo. Que puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis. GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar", siguió conmovida.

"Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son . Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte. Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias Participantes nunca los voy a olvidar", agradeció Wanda.

Y cerró: "Fue mi primera experiencia como conductora me preparé, lo soñé y trabaje mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto... Continuará".

masterchef.jpeg

Así se vivió la gran final de MasterChef que ya tiene a su nuevo campeón

El lunes en Telefe se vivió la gran final de MasterChef y Rodolfo Vera Calderón se convirtió en el ganador de la edición 2023 por decisión del jurado conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El mexicano venció a Estefanía Herlein con su menú de tres pasos que consistió en una entrada de sopa fría de palta, chiles en nogada, como plato principal y una tartaleta de bananas con dulce de cajeta, crema chantilly y almendras de postre.

“Primero muchas gracias por todo al jurado. Nos aguantó, nos soportó y probó cualquier cantidad de cosas. Quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto”, afirmó el periodista especializado en realeza al enterarse de su triunfo.

"También a México, mi patria que llevo en el corazón, y a mi familia. Y a Teresa, la cocinera de mi casa que sin ella no hubiese sido posible", agregó el ganador. "Tampoco quiero olvidarme de mi padre, que lo extraño mucho", resaltó con lágrimas en los ojos.

El jurado, luego de las emotivas palabras del campeón, también se expresó. Donato le dijo que se sentía identificado con él al ser extranjero, y expresó que Argentina siempre abraza a la gente como ellos. "Perseguiste tu pasión hasta encontrar el premio, es merecido. Demostraste que la cultura es importante", resaltó.

"Como argentino me siento orgulloso de que llames a este país tu casa. Me gusta que seas combativo y rebelde porque la gastronomía es eso", sumó Betular.

"Te siento argentino y un gran embajador de la comida de tu país. Pero también veo al chico en la cocina de Teresa, eso no lo pierdas nunca. Es una fortaleza", le dijo Martitegui a Rodolfo.

"Ojalá que todo lo que sueñes lo sigas cumpliendo. Estoy orgullosa de ustedes dos, son dos grandes amigos y seguirán seguramente juntos más allá de MasterChef", agregó la conductora Wanda Nara para Rudy y Estefanía.

Rodolfo es el tercer ganador de la historia deMasterChef. Los anteriores fueron Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde. En las ediciones de MasterChef Celebrity, en tanto, fueron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano.