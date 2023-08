Así se vivió la gran final de MasterChef que ya tiene a su campeón: los momentos más emotivos

“Primero muchas gracias por todo al jurado. Nos aguantó, nos soportó y probó cualquier cantidad de cosas. Quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto”, afirmó el periodista especializado en realeza al enterarse de su triunfo.

"También a México, mi patria que llevo en el corazón, y a mi familia. Y a Teresa, la cocinera de mi casa que sin ella no hubiese sido posible", agregó el ganador. "Tampoco quiero olvidarme de mi padre, que lo extraño mucho", resaltó con lágrimas en los ojos.

El jurado, luego de las emotivas palabras del campeón, también se expresó. Donato le dijo que se sentía identificado con él al ser extranjero, y expresó que Argentina siempre abraza a la gente como ellos. "Perseguiste tu pasión hasta encontrar el premio, es merecido. Demostraste que la cultura es importante", resaltó.

"Como argentino me siento orgulloso de que llames a este país tu casa. Me gusta que seas combativo y rebelde porque la gastronomía es eso", sumó Betular.

"Te siento argentino y un gran embajador de la comida de tu país. Pero también veo al chico en la cocina de Teresa, eso no lo pierdas nunca. Es una fortaleza", le dijo Martitegui a Rodolfo.

"Ojalá que todo lo que sueñes lo sigas cumpliendo. Estoy orgullosa de ustedes dos, son dos grandes amigos y seguirán seguramente juntos más allá de MasterChef", agregó la conductora Wanda Nara para Rudy y Estefanía.

Rodolfo es el tercer ganador de la historia de MasterChef. Los anteriores fueron Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde. En las ediciones de MasterChef Celebrity, en tanto, fueron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano.

RUDI GANADOR MASTERCHEF.jpg

Rodolfo destrozó sin piedad el menú de su rival Estefanía en la gran final de MasterChef

Con uñas y dientes, los dos finalistas, Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein, defenderán sus platos a muerte para cononarse y ser el gran ganador o ganadora de MasterChef (Telefe).

Este domingo, los participantes tuvieron que explicar en qué consistía su menú de tres pasos y Rudi, el periodista especializado en realeza, criticó sin piedad el que preparó su amiga y contrincante.

La comunicadora le explicó al jurado (Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui) que haría una entrada con unos bocados de camarones en hojas de endivias, el plato principal sería salmón blanco marinado con lima, hecho a las finas hierbas con puré de arvejas, verduras y palta y cerraría con un key lime pie de postre.

“Lo elegí por ser fresco, porque me gusta el pescado. Creo que el hilo conductor va a ser lo verde y me voy a enfocar en la presentación y detalles que saben que me gustan”, contó Estef.

“Escucho su menú y no es por desmerecerla pero… hija mía, te podrías haber esforzado un poquito más”, lanzó Rodolfo en la entrevista sobre la elección del menú de Estefanía.

El mexicano, por su parte, cuando explicó su menú dijo: “Pensé en tintes mexicanos. El chile en nogada nos representa mucho, tiene mucha historia y es una receta de mi abuela”. Y detalló que haría una sopa fría de palta de entrada, un plato principal de chiles en nogada y el postre de tartaletas de bananas con dulce de cajeta, crema chantilly y almendras.

“La cajeta es dulce de leche pero hecho de cabra. Sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado”, cerró Rudi con el humor y la simpatía que lo caracteriza.