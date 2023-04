Yanina Latorre contó cuál es la deuda que Fabián Cubero tiene con Nicole Neumann por la cuota alimentaria: "No la paga hace tres años" 

las deudas de Fabián Cubero con Nicole Neumann - Captura LAM .jpg

Al tiempo que agregó: “Nunca tuvo ajuste por inflación, nunca la actualizaron. Nicole nunca pidió aumento de cuota, ni nada. Fabián paga el colegio y la prepaga de las chicas, pero ellas van al médico, tienen remedios, comen, se vista, se van de vacaciones”.

Por último, sobre la tenencia de las hijas en común de Nicole y Poroto, Latorre explicó que “Fin de semana de por medio, ellas (refiriéndose a Allegra y Sienna, dado que Indiana está viviendo con él) van a la casa de Fabián y Mica Viciconte y una noche a la semana, de martes a miércoles”.

Embed

En medio del conflicto con Nicole Neumann, Fabián Cubero publicó nuevas fotos con Indiana y se encendieron las alarmas

Desde que Fabián Cubero declaró que hace meses su hija Indiana vive con él ya que con su mamá, Nicole Neumann, no se sentía del todo cómoda, el conflicto de ambos padres por la relación tensa que ella mantiene con la adolescente volvió a estar en el centro de la escena, y en las últimas horas el ícono de Vélez subió nuevas fotos que alimentan el escándalo.

El actual gerente de relaciones institucionales del club de Liniers compartió la tarde de este jueves santo con Indiana y Luca, y mostró en sus redes sociales las imágenes de los tres almorzando, y paseando por las instalaciones del estadio.

fabian cubero nicole neumann.jpg

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Viciconte”, había dicho él.

insiana y luca 1.jfif

Nicole, en tanto, dijo: “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema”.