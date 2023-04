Tremendas declaraciones de Fabián Cubero sobre la relación de su hija Indiana con Nicole Neumann: "No tienen..."

"Pero los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", añadió Fabián.

"Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco (tiene diálogo)", reveló el exfutbolista, abordando el tema con seriedad.

Sobre el conflictivo vínculo actual de su hija mayor con su mamá, comentó: "Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá. Yo, desde mi lado, siempre estoy apoyando, intentando que ese vínculo vuelva a la normalidad, pero tampoco voy a generarle una presión a la nena en cuanto a esta situación porque es ella la que tiene que decidir qué quiere de acá en adelante".

"Hay cosas que uno no se imagina, pero después pasan cosas y uno tiene que estar apoyando a sus hijos que, en mi caso, es lo que más quiero en este mundo", cerró Fabián Cubero.

La deuda millonaria de Nicole Neumann con Fabián Cubero en medio de la guerra por Indiana

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron 2017 y firmaron el divorcio al año siguiente. Sin embargo, desde ese entonces se encuentran en un gran litigio en la Justicia que en los últimos meses se vio acrecentado por la distancia de Indiana con la mamá, cuando decidió vivir con su padre.

En este sentido, este jueves en el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori dio detalles desconocidos de la importante deuda económica que la modelo tendría con su ex marido y que es foco de conflicto.

"Cuando hacen en su momento el acuerdo por la división de bienes conyugal, termina quedando un número a favor de Cubero", precisó la periodista en el programa que conduce Flor de la V.

Y amplió al respecto: "Me hablaron de más de 15 mil dólares, que sería la deuda que sigue teniendo Nicole con Fabián a hoy. Es lo que tendría ella pendiente con él".

Maite contó que Poroto cambió de abogado hace un tiempo y ahora está más pendiente de estas cuestiones y aquellos primeros acuerdos con su ex pareja: "A mí Fabián ni me contesta, me entero la información", aclaró.

Y contó que el ex futbolista padre de Indiana, Allegra y Sienna "se hace cargo del colegio, uno muy bueno, y de la obra social. Están haciendo tenencia compartida".