La incómoda reacción de Nicole Neumann al ser consultada por la relación con su hija, Indiana Cubero

"Ya les dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas, cuidarlas”, comenzó al ser consultada por el conflicto con Indiana, mientras se prepara para su gran boda con Manu Urcera.

“Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras”, dijo, y luego se llamó a silencio y prefirió no responder más las consultas, aunque sí habló de cómo vienen los preparativos de su boda.

“Ya está definido el lugar del salón”, dijo aunque contó que el Registro Civil en donde se casarán aún no está definido. "Hasta hace un mes estábamos en un lugar y ahora en otro”, cerró.

La deuda millonaria de Nicole Neumann con Fabián Cubero en medio de la guerra por Indiana

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron 2017 y firmaron el divorcio al año siguiente. Sin embargo, desde ese entonces se encuentran en un gran litigio en la Justicia que en los últimos meses se vio acrecentado por la distancia de Indiana con la mamá, cuando decidió vivir con su padre.

En este sentido, este jueves en el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori dio detalles desconocidos de la importante deuda económica que la modelo tendría con su ex marido y que es foco de conflicto.

"Cuando hacen en su momento el acuerdo por la división de bienes conyugal, termina quedando un número a favor de Cubero", precisó la periodista en el programa que conduce Flor de la V.

Y amplió al respecto: "Me hablaron de más de 15 mil dólares, que sería la deuda que sigue teniendo Nicole con Fabián a hoy. Es lo que tendría ella pendiente con él".

Maite contó que Poroto cambió de abogado hace un tiempo y ahora está más pendiente de estas cuestiones y aquellos primeros acuerdos con su ex pareja: "A mí Fabián ni me contesta, me entero la información", aclaró.

Y contó que el ex futbolista padre de Indiana, Allegra y Sienna "se hace cargo del colegio, uno muy bueno, y de la obra social. Están haciendo tenencia compartida".