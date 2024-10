Yanina Latorre contó que le corta los pelos de la cola a Diego Latorre: cómo lo hace

“Yo a él le cuento todo, le pregunto si tengo el culo con celulitis, si tengo un rollo...”, dijo Yanina en charla con la periodista. “¿Eso no te baja la líbido?”, le preguntó Canosa. Y la panelista admitió: “No, porque nosotros después de 30 años no es sólo sexo”.

Luego, Yanina Latorre confesó con su habitual desenvoltura: “Yo le corto los pelos del ort.. eso es amor. Hay que ponerse abajo del culo con una tijera. Borde de la bañadera, él hace esto, se pone así y yo me agacho así con la tijera y voy, y él va diciendo ‘¡cuidado, cuidado!’ porque tiene miedo que le clave la tijera en el ort..”.

"Yo estoy con Diego porque elijo estar con él. Yo lo perdoné porque quise perdonarlo y estoy con él porque quiero estar. Soy el ser más independiente", remarcó firme Yanina sobre sus sentimientos hacia el ex futbolista.

Y reconoció sobre la intimidad con su marido tras 30 años juntos: "Hoy co.. mejor porque nos conocemos y me animo a pedir y porque uno va soltando el prejuicio de la típica nena de Belgrano y colegio de monjas que todo era ser pu.. y hoy puedo ser pu.. tranquila, es más, me arrepiento de no haber sido más pu..".

Yanina Latorre y Diego Latorre.jpg

El escalofriante dato que le llegó a Yanina Latorre sobre la separación de Pampita y Moritán: "Lo cambia todo"

El miércoles en LAM, América Tv, hablaron sobre la polémica con el audio de Roberto García Moritán a la cantante Andrea López y actualizaron los últimos datos sobre esta escandalosa separación entre el político y Pampita.

En medio del programa, la angelita Yanina Latorre puso un freno a la situación y con su teléfono en mano aseguró que un dato tremendo le había llegado y que podría cambiar el rumbo de todo.

“Me acabo de enterar un dato además de de esto, que me deja así (gesto de boca abierta). Lo voy a mandar”, exclamó la panelista mientras compartía la información con el conductor.

“Mira lo que te voy a mandar ahora, escucha esto. Y no influyó en la separación. Te morís, ¿vos sabías esto? Ultra secreto es”, enfatizó aunque por el momento decidió no dar más detalles.